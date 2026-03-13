Начальник склада на Одесщине присвоил военные БпЛА и оборудование: часть техники продал, часть сдал в ломбард.

Ущерб государству оценили в более чем 5,4 млн грн.

Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу.

Следствие установило, что военный присвоил оборудование, предназначенное для обороны Южного региона: разведывательные дроны и комплексы для противодействия вражеским БпЛА.

Часть техники подозреваемый сдал в ломбард, а остальную продал по заниженной цене. Своими действиями «бизнесмен в погонах» нанес государству ущерб более чем в 5,4 миллиона гривен.

6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали фигуранта. Ему сообщено о подозрении в похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит серьезный срок – до 15 лет лишения свободы. Чтобы выйти на свободу до суда, ему придется внести залог, равный сумме украденного – те самые 5,4 млн гривен.

