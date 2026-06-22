Ключевые моменты:

Москва 22 июня подверглась массированной атаке беспилотников, из-за чего временно ограничивали работу нескольких аэропортов.

Рефат Чубаров призвал поселившихся в оккупированном Крыму россиян после 2014 года покинуть полуостров из-за ухудшения ситуации безопасности.

В оккупированном Крыму возникли проблемы с топливом: бензин для гражданских стал фактически недоступным.

Польский Совет предпринимательства призвал Украину и Польшу прекратить публичные споры и возвратиться к конструктивному диалогу.

Польский бизнес предупредил о возможных экономических потерях и рисках для совместных проектов из-за обострения отношений между странами.

В Швейцарии состоялись сложные переговоры между США и Ираном по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Массированная атака дронов на Москву 22 июня

Утром в понедельник, 22 июня 2026 года, Москва подверглась атакам беспилотников, которые залетали на город по разным направлениям. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили по меньшей мере полсотни дронов, двигавшихся в сторону города. Из-за атаки в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово были введены временные ограничения на вылет и прием самолетов.

Это событие стало продолжением серии ударов: 18 июня был поражен крупнейший в Москве НПЗ в районе Капотня, где возникли пожары в пяти местах, а 19 июня город снова атаковали десятки БПЛА. Аналитики ISW отмечают, что эти атаки нашли слабые места в российской системе ПВО.

Призыв Рефата Чубарова и критическая ситуация в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян, незаконно поселившихся в оккупированном Крыму после 2014 года, немедленно покинуть полуостров, пока Керченский мост еще функционирует.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины планомерно уничтожают логистику врага: под огневым контролем находится трасса Новороссия, а Керченская паромная переправа после последних атак полностью остановлена.

Ситуация с топливом на полуострове стала критической: оккупационная администрация отменила продажу гражданским гражданам даже по талонам и QR-кодам.

Заправляться могут только военные и машины карательных органов. Кроме логистики, в Крыму были уничтожены четыре радиолокационные станции, что создает условия для дальнейших ударов по военным объектам.

Польский бизнес призвал Варшаву и Киев прекратить публичные споры

Польский Совет предпринимательства (Rada Przedsiębiorczości) обратился к руководству Польши и Украины с призывом снизить градус напряженности в двусторонних отношениях и вернуться к конструктивному диалогу. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В заявлении представители бизнес-среды подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году польские предприниматели и общество приложили значительные усилия для поддержки Украины. По их словам, за это время удалось создать крепкие экономические связи и высокий уровень взаимного доверия.

В Совете предпринимательства предостерегают, что дальнейший обмен публичными обвинениями и обострение политической риторики могут оказать негативное влияние на деловое сотрудничество между странами. Там считают, что такая ситуация несет риски для общих экономических проектов, партнерств и финансовых интересов обоих государств.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии

В швейцарском Бюргенштоке прошли напряженные переговоры между США и Ираном по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Процесс оказался под угрозой срыва после жестких заявлений Дональда Трампа, пригрозившего Ирану «мощным ударом», если тот не остановит своих прокси в Ливане.

Иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи демонстративно избегала прямых контактов с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Несмотря на исходные сообщения о том, что иранцы покинули встречу, позже появилась информация, что консультации все же продолжаются. Ситуация остается заостренной из-за закрытия Ираном Ормузского пролива для всего судоходства.