Ключевые моменты:

В Крыму атакованы нефтебаза Керченского порта и порт «Кавказ» на российской стороне.

Перекрыт Крымский мост, в Севастополе прекратили продажу бензина населению.

За прошедшие сутки РФ ударила по Запорожью (5 погибших) и Полтавщине (2 погибших).

В ночь на 21 июня враг выпустил по Украине ракеты и 105 «шахедов», ПВО сбила 96 беспилотников.

Силы обороны за сутки ликвидировали 1290 оккупантов и уничтожили колоссальное количество техники.

Взрывы в Крыму: пылают порты по обе стороны Керченского пролива

Ночь на воскресенье, 21 июня, выдалась крайне неспокойной для временно оккупированного полуострова. Взрывы и работу ПВО слышали практически во всех ключевых точках: Керчи, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, а также в Нижнегорском, Красногвардейском и Красноперекопском районах. Оккупационные власти заявили об якобы уничтожении 239 дронов над Крымом и Краснодарским краем, однако факты говорят об обратном.

По данным телеграм-каналов, в Керченском порту вспыхнул масштабный пожар. Под ударом оказалась нефтебаза торгового порта, расположенная менее чем в километре от Крымского моста (движение по которому было срочно перекрыто). Данный терминал является критически важным: он обеспечивает перевалку мазута и дизельного топлива, заправляет суда и питает паромную переправу «Крым — Кавказ».

Одновременно с этим на противоположном, российском берегу пролива загорелся порт «Кавказ», обслуживающий автомобильные и железнодорожные паромы. Пожар там подтвердили спутниковые снимки NASA Firms, фиксирующие температурные аномалии.

В Крыму уже начался топливный коллапс. Так называемый «глава правительства» Крыма Аксенов заявил, что продажа бензина населению (в том числе по ранее выданным талонам и QR-кодам) полностью прекращена. Заправляют исключительно спецтранспорт.

Российские удары по украинским городам: трагедии в Запорожье и на Полтавщине

Российская армия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Запорожье: В субботу, 20 июня, враг атаковал областной центр сразу девятью управляемыми авиабомбами (КАБ). Разрушены гражданские объекты. Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело женщины. Общее число погибших возросло до 5 человек, еще 12 мирных жителей получили ранения.

Полтавская область: Под удар попала территория двух предприятий в Полтавском районе. Повреждены производственные здания, жилые дома и автомобили, произошло аварийное отключение света. Погибли два человека (одного нашли под завалами, второй скончался в больнице), 13 человек ранены, среди них шестеро детей.

В ночь на 21 июня РФ совершила новую комбинированную атаку на Украину, применив 2 баллистические ракеты «Искандер-М/С-400», 2 аэробаллистические ракеты «Кинжал» и 105 ударных БПЛА. Силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, сбив и подавив 96 «шахедов». Тем не менее, зафиксированы попадания баллистики и 6 дронов на 6 локациях, а также падение обломков в 5 местах. Информация по «Кинжалам» уточняется.

Ситуация на фронте: 213 боевых столкновений за сутки

На линии фронта ситуация остается предельно горячей. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество боестолкновений — 213.

Российская армия несет колоссальные потери в живой силе и технике. За сутки ликвидировано 1290 оккупантов. Кроме того, уничтожено и выведено из строя:

8 танков и 10 боевых бронированных машин;

93 артиллерийские системы и 2 РСЗО;

2 системы ПВО;

8 наземных роботизированных комплексов;

2346 беспилотников различных типов;

477 единиц автомобильной и специальной техники.

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