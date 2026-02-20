Ключевые моменты:

Завтра, 21 февраля, в Одессе сильный северо-восточный ветер 15-17 м/с.

Ночью и утром возможна гололедица.

Днем облачно, без существенных осадков.

Температура ночью 2-8°С мороза, днем от минус 2 до плюс 2°С.

Одесситам и гостям города: будьте осторожны из-за сильного ветра, дождя и минной опасности на побережье

Одесская мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей.

Также высока опасность нахождения в пляжной зоне: из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 21 февраля

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 февраля

По Одесской области в субботу облачно. На юге умеренные, днем значительные осадки, преимущественно в виде снега, метель.

Местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 500-1000 м.