Чтобы сразу обозначить правовые рамки ситуации, важно обратить внимание на главное:

Квартира, приобретённая в браке, является совместной совместной собственностью.

Оба супруга имеют равные права совладельцев.

Квартира имеет один общий голос, а не два отдельных.

Без согласия или доверенности голос могут не засчитать.

Имеет ли право голоса тот, кого нет в Реестре

Согласно ст. 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретённое в браке, принадлежит супругам на праве совместной совместной собственности. То есть и муж, и жена являются совладельцами независимо от того, внесены ли оба в Реестр вещных прав.

В то же время Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» предусматривает право совладельца участвовать в управлении ОСМД. Следовательно, один из супругов может голосовать за другого — но с соблюдением установленной процедуры.

Как считаются голоса в ОСМД

Механизм подсчёта определён ст. 6 Закона об ОСМД.

Количество голосов зависит от площади квартиры в общей площади дома. Если жильё является совместной совместной собственностью, совладельцы считаются имеющими равные доли.

Например, если квартира составляет 5% от общей площади всех квартир в доме, то и на собрании она имеет 5% голосов.

Это означает, что квартира голосует как единый объект. У супругов нет двух голосов — решение должно быть согласованным.

Когда могут возникнуть проблемы

Чаще всего риски связаны не с правом собственности, а с процедурой:

если позиции супругов различаются;

если отсутствует доверенность;

если один из совладельцев не был надлежащим образом уведомлён;

если к протоколу не приложен реестр участников.

Часть 4 ст. 10 Закона об ОСМД обязывает прилагать к протоколу реестр совладельцев с подписями и указанием площади. Без этого невозможно проверить кворум и законность принятого решения.

Как избежать оспаривания решения

Юрист рекомендует минимизировать риски ещё на этапе подготовки собрания. Оптимально, чтобы на собрании присутствовали оба совладельца.

Если это невозможно, следует оформить письменную доверенность. В документах к протоколу желательно указывать реквизиты выписки из Реестра и доверенности.

Такой подход соответствует требованиям законодательства и снижает вероятность судебного спора.

