Ключевые моменты:
Чтобы сразу обозначить правовые рамки ситуации, важно обратить внимание на главное:
- Квартира, приобретённая в браке, является совместной совместной собственностью.
- Оба супруга имеют равные права совладельцев.
- Квартира имеет один общий голос, а не два отдельных.
- Без согласия или доверенности голос могут не засчитать.
Имеет ли право голоса тот, кого нет в Реестре
Согласно ст. 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретённое в браке, принадлежит супругам на праве совместной совместной собственности. То есть и муж, и жена являются совладельцами независимо от того, внесены ли оба в Реестр вещных прав.
В то же время Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» предусматривает право совладельца участвовать в управлении ОСМД. Следовательно, один из супругов может голосовать за другого — но с соблюдением установленной процедуры.
Как считаются голоса в ОСМД
Механизм подсчёта определён ст. 6 Закона об ОСМД.
Количество голосов зависит от площади квартиры в общей площади дома. Если жильё является совместной совместной собственностью, совладельцы считаются имеющими равные доли.
Например, если квартира составляет 5% от общей площади всех квартир в доме, то и на собрании она имеет 5% голосов.
Это означает, что квартира голосует как единый объект. У супругов нет двух голосов — решение должно быть согласованным.
Когда могут возникнуть проблемы
Чаще всего риски связаны не с правом собственности, а с процедурой:
- если позиции супругов различаются;
- если отсутствует доверенность;
- если один из совладельцев не был надлежащим образом уведомлён;
- если к протоколу не приложен реестр участников.
Часть 4 ст. 10 Закона об ОСМД обязывает прилагать к протоколу реестр совладельцев с подписями и указанием площади. Без этого невозможно проверить кворум и законность принятого решения.
Как избежать оспаривания решения
Юрист рекомендует минимизировать риски ещё на этапе подготовки собрания. Оптимально, чтобы на собрании присутствовали оба совладельца.
Если это невозможно, следует оформить письменную доверенность. В документах к протоколу желательно указывать реквизиты выписки из Реестра и доверенности.
Такой подход соответствует требованиям законодательства и снижает вероятность судебного спора.
