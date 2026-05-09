Ключевые моменты:

92% базовых станций в Одесской области оснащены аккумуляторами.

Для региона закупили около 3 тысяч генераторов для поддержки связи во время блекаутов.

К подключению резервного питания привлекают коммунальные службы громад.

Мобильная связь во время блекаутов в Одесской области

Как сообщили в Одесской ОВА, в Одесская область сейчас 92% базовых станций обеспечены аккумуляторами, которые позволяют поддерживать работу сети до восьми часов без электроснабжения.

Кроме того, мобильные операторы закупили для региона около 3 тысяч генераторов. Это дает возможность обеспечивать связь более 72 часов даже при масштабных отключениях света.

Ключевой задачей остается не только наличие резервного питания, но и его быстрое подключение к базовым станциям.

Из-за масштабов телекоммуникационной сети операторы не всегда могут самостоятельно оперативно подключать оборудование во время массовых блекаутов. Поэтому к процессу подключили местные громады.

Специалисты коммунальных предприятий получают генераторы от операторов, проходят специальное обучение на платформе Дія.Освіта и затем помогают быстро подключать резервное питание к объектам связи.

Такой механизм взаимодействия уже протестировали во время трехдневного блекаута в Одесской области. Как отметили в ОВА, во время длительных отключений электроэнергии стабильная мобильная связь остается критически важной для жителей, экстренных служб и работы инфраструктуры.

