Ключевые моменты:

Десятки генераторов предоставили Одессе от Литвы, Словакии, Германии, Франции, Румынии.

Коммунальная и социальная сфера: экскаваторы по программе GIZ; микроавтобусы для людей с инвалидностью

Медицина: мобильный госпиталь от Румынии; диагностический микроскоп для 1-й городской больницы

Финансовая помощь: более 92 млн. грн. от ЮНИСЕФ для уязвимых семей.

Как Одесса укрепляет тыл

Прессслужба Одесской МВА сообщила, что город представил обновленную международную стратегию Одессы в условиях российских обстрелов, предусматривающую сотни киловатт резервной энергии, миллионные вложения в социальную инфраструктуру и передовое оборудование.

Добавим, что Одесса уже получила десятки генераторов мощностью от нескольких сот киловатт — поставщиками стали Литва, Словакия, Германия, Франция, Румыния и польский Гданьск. К слову, самый большой агрегат на 640 кВт передали партнеры из Нидерландов и США. Кроме того, скоро прибудут еще 17 единиц от немецких благотворительных организаций.

В МВА уверяют, что материально-техническая база Одессы существенно выросла. Коммунальные службы оснастили современными экскаваторами по программе GIZ из Европы, а для социальной сферы приобрели специализированные микроавтобусы для людей с инвалидностью.

Партнеры поддерживают медицину города. В частности, Румыния предоставила мобильный госпиталь, а первая городская больница получила высокотехнологичный диагностический микроскоп. Также вместе с чешскими и тайваньскими партнерами город готовит обновление и полное обустройство пяти кабинетов первичной медицинской помощи.

ЮНИСЕФ выделил более 92 млн грн в помощь уязвимым семьям Одессы только за первые месяцы 2026 года. А недавно группа одесских школьников бесплатно посетила Гейдельберг в Германии.

Руководители уверяют, что поддержка Одессы не останавливается: соглашение с британским Бристолем и австралийским Сиднеем на завершающей стадии ведутся переговоры с итальянскими и румынскими городами.

Напомним, миллионы гривен из городского бюджета пошли на выплаты чиновникам Одесского горсовета во время их заграничных командировок. За три года войны чиновники активно путешествовали по Европе и другим странам, получая зарплаты и суточные, несмотря на то, что сами поездки финансировались иностранными партнерами.