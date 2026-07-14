Кстати, о новостях, которые делают наше утро еще интереснее. Вы же наверняка уже слышали, что Национальный банк Украины на днях официально презентовал купюру нового наивысшего номинала – 2000 гривен?

Событие, конечно, солидное, но наших людей просто так не испугаешь! Украинцы тут же принялись примерять новинку к реальным ценам, зарплатам и, конечно же, своим кошелькам. Как результат – интернет буквально завалило тоннами убойных мемов, шуток и фотожаб на любой вкус.

Само собой, мы в «Одесской жизни» просто не могли пройти мимо этой красоты и собрали для вас самую сочную подборку народного творчества. Присаживайтесь поудобнее, будем разглядывать вместе!

Скумбрию по 8 гривен помним?

Жаль, конечно, что этот дизайн не прошел…

И этот:

Деньги, как известно, не пахнут, а вот на Балковской в Одессе сейчас пахнет… Скажем так, не очень хорошо. Но, видимо, это к лучшему

Вспомнили и «батьку нашего»:

…и «батю»:

И даже Виталю:

И любителя «помножить на нуль» (Земля ему пухом!»):

Также напомним, что не давно легендарный Староконный рынок Одессы отметил 193-летие

Ну вот что за это можно купить?..

2006-й…

А как называли бы эти купюры, если бы их ввели в оборот?

Надеемся, что мы заставили вас улыбнуться, и теперь этот рабочий вторник пойдет как по маслу! Легкой и продуктивной вам недели, мирного неба над головой и пусть новенькие купюры в две тысячи гривен почаще шуршат в ваших кошельках – причем в реальной жизни, а не только на картинках в интернете.