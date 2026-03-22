Ключевые моменты:

Лишь часть паводковой воды дошла до Куяльницкого лимана

Для ощутимого опреснения необходимо 40–60 млн кубометров воды

Весенний паводок мог дать примерно 10 млн кубометров

Такие наводнения происходят слишком редко, чтобы стабильно спасать водоем

По словам ученых, весенний паводок не помог Куяльнику восстановиться

После снежной зимы и резкого потепления в верховьях степных рек Одесской области появилась большая вода. Сухие русла наполнились, часть прудов ожила, местами паводковые потоки даже разрушали старые дамбы. На этом фоне могло сложиться впечатление, что Куяльницкий лиман наконец получит шанс на естественное восстановление. Однако специалисты оценивают ситуацию гораздо сдержаннее.

По словам Олега Деркача, основная проблема заключается в том, что вода не может свободно пройти к лиману. Русло Большого Куяльника давно заилено и заросло камышом. Из-за этого значительная часть паводковых потоков задерживалась по пути, образуя заводи и разливы, а не направляясь к водоему.

Даже тот объем воды, который всё же достиг Куяльника, не способен существенно изменить ситуацию. Ученый говорит, что для благоприятного влияния на солёность лимана необходимо 40–60 миллионов кубометров воды. В то же время паводок мог добавить примерно 10 миллионов кубов — то есть в несколько раз меньше необходимого.

Для сравнения: примерно такой же объем поступает в лиман через гидротехническое сооружение, по которому подают морскую воду с декабря по май. Весенний паводок был короче по продолжительности и не создал того масштабного притока, который мог бы реально опреснить водоем.

Кроме того, такие наводнения происходят не каждый год, а ориентировочно раз в 10–12 лет, иногда и реже. Следовательно, рассчитывать на паводки как на природный механизм стабильного спасения Куяльника не приходится.

В то же время определенное пополнение водоема всё же происходит и без крупных весенних разливов. По словам Олега Деркача, в прошлом году после осеннего ливня уровень воды в лимане поднялся на 15 сантиметров, а солёность снизилась с 300 до 180 промилле. Лиман также питают малые водотоки, подземные воды и морская вода в периоды, когда её солёность является приемлемой.

Таким образом, паводок стал кратковременной передышкой, но не решением многолетней проблемы. Ученые подчёркивают: без системных решений и продуманного водного менеджмента Куяльницкий лиман не получит шансов на стабильное восстановление.

