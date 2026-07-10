Ключевые моменты:
- В Затоке официально запрещено купаться – пляжи остаются закрытыми.
- Отели и базы отдыха работают и принимают туристов.
- Купание в море происходит исключительно на свой риск, администрации гостиниц не несут ответственности за безопасность.
- Для поездки в центр Затоки нужно иметь паспорт, а мужчинам военно-учетные документы через пограничный контроль.
- Укрытий на курорте немного, большинство отелей используют альтернативные защитные сооружения или первые этажи зданий.
- Цены на проживание стартуют от 500 грн в сутки, более дорогие варианты стоят от 1 500 до 6 000 грн.
Едут в море, где купаться запрещено
Несмотря на то, что пляжи Затоки официально остаются закрытыми, курорт и этим летом принимает гостей. Гостиницы и базы отдыха работают, туристы бронируют номера, однако у отдыха здесь есть свои особенности.
Следовательно, добраться до отдельных районов Затоки можно без пересечения приграничной зоны, однако для поездки в центральную часть курорта необходимо проехать через территорию возле Паланки. Именно поэтому туристам рекомендуют иметь при себе паспорт, а мужчинам также военно-учетные документы.
Кстати, работники гостиниц отмечают, что не могут гарантировать отсутствие проверок ни по дороге, ни за пределами территории комплексов. По их словам, в конце июня уже был случай, когда мужчину проверили после выхода в магазин.
Самое главное: в 2026 году официального разрешения на открытие пляжей в Затоке нет. Несмотря на это, отдыхающие продолжают приезжать в море, загорать и заходить в воду под собственную ответственность.
Администрации гостиниц подчеркивают, что не несут ответственности за безопасность на побережье. В прошлом году на пляжах Затоки произошло несколько подрывов на морских минах, в результате которых погибли пять человек, еще несколько получили ранения.
Укрытий не хватает, цены на разный бюджет
Что касается укрытий, то из-за близкого залегания грунтовых вод обустроить полноценные подземные хранилища в Затоке сложно. Часть гостиниц оборудовала альтернативные защитные сооружения или использует первые этажи построек как относительно безопасные места во время воздушной тревоги.
Ну, а цены на проживание зависят от уровня комфорта. Соответственно, номера в центре Затоки можно найти от 500 грн в сутки. Это будет бюджетный сегмент. Если же хочется улучшенных условий, готовьте от 1500 до 6000 грн в сутки.
Эксперты отмечают, что по стоимости отдых в Затоке сейчас почти не отличается от Одессы. В то же время в областном центре официально открыты пляжи и обустроены укрытия, тогда как в Затоке разрешения на открытие пляжной инфраструктуры не давали.
Напомним, по состоянию на 10 июля 2026 года на водоемах Одесской области погибли уже 15 человек, среди которых четверо – дети. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Спасатели бьют тревогу: только с начала нынешнего купального сезона утонули 8 человек, включая троих детей.
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Источник: Новини.LIVE