Ключевые моменты:

В Затоке официально запрещено купаться – пляжи остаются закрытыми.

Отели и базы отдыха работают и принимают туристов.

Купание в море происходит исключительно на свой риск, администрации гостиниц не несут ответственности за безопасность.

Для поездки в центр Затоки нужно иметь паспорт, а мужчинам военно-учетные документы через пограничный контроль.

Укрытий на курорте немного, большинство отелей используют альтернативные защитные сооружения или первые этажи зданий.

Цены на проживание стартуют от 500 грн в сутки, более дорогие варианты стоят от 1 500 до 6 000 грн.

Едут в море, где купаться запрещено

Несмотря на то, что пляжи Затоки официально остаются закрытыми, курорт и этим летом принимает гостей. Гостиницы и базы отдыха работают, туристы бронируют номера, однако у отдыха здесь есть свои особенности.

Следовательно, добраться до отдельных районов Затоки можно без пересечения приграничной зоны, однако для поездки в центральную часть курорта необходимо проехать через территорию возле Паланки. Именно поэтому туристам рекомендуют иметь при себе паспорт, а мужчинам также военно-учетные документы.

Кстати, работники гостиниц отмечают, что не могут гарантировать отсутствие проверок ни по дороге, ни за пределами территории комплексов. По их словам, в конце июня уже был случай, когда мужчину проверили после выхода в магазин.

Самое главное: в 2026 году официального разрешения на открытие пляжей в Затоке нет. Несмотря на это, отдыхающие продолжают приезжать в море, загорать и заходить в воду под собственную ответственность.

Администрации гостиниц подчеркивают, что не несут ответственности за безопасность на побережье. В прошлом году на пляжах Затоки произошло несколько подрывов на морских минах, в результате которых погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Укрытий не хватает, цены на разный бюджет

Что касается укрытий, то из-за близкого залегания грунтовых вод обустроить полноценные подземные хранилища в Затоке сложно. Часть гостиниц оборудовала альтернативные защитные сооружения или использует первые этажи построек как относительно безопасные места во время воздушной тревоги.

Ну, а цены на проживание зависят от уровня комфорта. Соответственно, номера в центре Затоки можно найти от 500 грн в сутки. Это будет бюджетный сегмент. Если же хочется улучшенных условий, готовьте от 1500 до 6000 грн в сутки.

Эксперты отмечают, что по стоимости отдых в Затоке сейчас почти не отличается от Одессы. В то же время в областном центре официально открыты пляжи и обустроены укрытия, тогда как в Затоке разрешения на открытие пляжной инфраструктуры не давали.

Напомним, по состоянию на 10 июля 2026 года на водоемах Одесской области погибли уже 15 человек, среди которых четверо – дети. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Спасатели бьют тревогу: только с начала нынешнего купального сезона утонули 8 человек, включая троих детей.

Читайте также: Трагедия не стала уроком: закрытые пляжи Одесщины снова переполнены людьми

Источник: Новини.LIVE