Ключевые моменты:

На одесском пляже погибла 26-летняя женщина в результате падения обломков российского беспилотника

По словам депутата Одесского горсовета Алексея Еремицы, проекты укрытий вдоль побережья годами остаются нереализованными

Весной 2026 года Одесская ОВА поручила обследовать потенциальные укрытия и проработать вопрос увеличения количества защитных сооружений

Часть ответственности за наличие укрытий сейчас фактически возлагают на арендаторов пляжей, которые вынуждены искать доступные подвалы и паркинги поблизости

После гибели женщины на пляже в Одессе вновь встал вопрос укрытий

Вопрос укрытий на одесском побережье обсуждают с начала полномасштабной войны. После очередной трагедии на пляже он снова стал актуальным. «Одесская жизнь» выясняла, кто сегодня отвечает за безопасность отдыхающих и почему создание системы укрытий на побережье до сих пор остаётся нерешённым вопросом.

За комментарием по поводу ситуации редакция обратилась в департамент по вопросам инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета. Там сообщили, что пока не могут предоставить ответ из-за занятости и пообещали перезвонить. Однако на момент выхода публикации комментарий редакция так и не получила.

Вместо этого ситуацию прокомментировал депутат Одесского городского совета Алексей Еремица.

По его словам, ещё в апреле этого года Одесская областная военная администрация поручила профильным структурам провести обследование подземных переходов, паркингов, подвалов и других объектов, которые можно использовать как укрытия, а также проработать вопрос увеличения количества защитных сооружений гражданской защиты.

— В своё время было определено, что вопросами укрытий вдоль побережья должна заниматься структура, ответственная за инженерную защиту города. Речь шла о разработке проектов размещения укрытий таким образом, чтобы человек мог добраться до них с пляжа или Трассы здоровья на расстоянии до 500 метров. Но фактически не было сделано ничего, — считает депутат.

По словам Алексея Еремицы, весной чиновники снова вернулись к этому вопросу и поручили коммунальному предприятию разработать комплексную схему благоустройства побережья. Однако в неё включили не только укрытия, но и вопросы доступности, обустройства инклюзивных пляжей и другие инфраструктурные проекты.

В результате процесс затянулся, а когда сезон уже начался, часть ответственности фактически переложили на арендаторов пляжей.

— Арендаторам начали говорить о необходимости обеспечения укрытий в радиусе 500 метров. Насколько мне известно, многие просто заключают договоры с соседними зданиями, где есть подвалы или паркинги, которые можно использовать во время воздушной тревоги, — отметил депутат.

При этом вопрос финансирования остаётся открытым. Ещё в прошлом году представители пляжного бизнеса заявляли, что самостоятельно строить или обустраивать новые укрытия они не смогут из-за значительных расходов.

По мнению Алексея Еремицы, проблема заключается не только в отсутствии средств, но и в отсутствии системного подхода.

— Готовиться к летнему сезону нужно не в конце апреля, а на протяжении всего года. Это касается и департаментов, и коммунальных предприятий, и всех структур, которые отвечают за гражданскую защиту. Нельзя каждый год вспоминать об этих проблемах только тогда, когда сезон уже начался, — убеждён он.

После очередной трагедии вопрос безопасности на побережье вновь оказался в центре внимания. Однако кто именно должен обеспечить появление достаточного количества укрытий на пляжах Одессы — город, профильные коммунальные службы или арендаторы — до сих пор остаётся предметом дискуссий. А отсутствие чёткого ответа на этот вопрос может стоить слишком дорого.

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