Ключевые моменты:

Официально открытые пляжи в Одессе не гарантируют полной безопасности из-за войны и риска атак.

Даже работа ПВО не исключает опасности: сбитые дроны покидают обломки, которые могут падать на побережье.

Во время воздушных тревог на пляже рискованно, хотя обычно до 30 минут для эвакуации.

Часть отдыхающих игнорирует сигналы тревоги или не слышит их из-за громкой музыки на пляжах.

Кроме военных угроз, опасность представляют обратные течения, надувные средства и ветер, особенно для детей.

Пляжный сезон в тени войны

Летний отдых на побережье Одесской области ежегодно собирает тысячи людей у ​​моря. Однако не следует забывать, что в Украине продолжается полномасштабная война. И соответственно, даже официально открытые пляжи не гарантируют полной безопасности.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечает, что даже самая современная ПВО не способна гарантировать полную защиту от последствий атак.

По его словам, военные делают все возможное для защиты гражданских, но сбитые воздушные цели все равно оставляют обломки, падающие на землю или воду. Он подчеркнул, что проблема заключается не только в угрозах с воздуха, но и в поведении людей, иногда игнорирующих сигналы тревоги и остающихся на побережье.

Плетенчук подчеркнул, что каждый человек должен самостоятельно заботиться о собственной безопасности, ведь физически невозможно контролировать всех отдыхающих.

Представитель ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина отметила, что разрешенные для купания пляжи проходят проверку. По ее словам, на пляжах очищено дно, работают спасатели и есть укрытие поблизости. В то же время, абсолютной безопасности не существует даже в таких местах. Ведь идет война и соответственно возможные последствия боевых действий в море, в частности обломки сбитых дронов или их боевых частей, которые могут попасть на побережье.

В целом специалисты подчеркивают, что во время тревоги пребывания на пляже является реальным риском. Большинство дронов, атакующих Одессу, заходят именно с моря, так что у людей обычно есть время покинуть побережье — ориентировочно до 30 минут.

Впрочем, не все реагируют на предупреждение. Дмитрий Плетенчук отметил, что отдыхающие часто не спешат игнорировать сигналы, хотя времени для эвакуации обычно достаточно.

Геолог Дмитрий Жданов добавил, что проблему усугубляет громкая музыка на пляжах — из-за нее сигнал тревоги можно просто не услышать. Он также напомнил, что обломки сбитых беспилотников представляют опасность не меньшую, чем сами атаки.

Опасность не только из-за войны

Еще одна распространенная угроза – обратные течения («тягуны»), которые могут быстро относить человека от берега. По словам Жданова, в такой ситуации нельзя плыть прямо к суше. Вместо этого нужно двигаться вдоль берега, пока течение не потеряет силу.

Также опасны остающиеся надувные средства для плавания, особенно для детей: ветер может мгновенно отнести их в открытое море.

Марина Аверина напомнила о трагических случаях, когда детей на надувных кругах быстро уносило в море из-за ветра, работающего как «парус». Она подчеркнула, что взрослые должны постоянно контролировать детей у воды.

Эксперты также назвали еще одну опасность во время отдыха – неустроенные участки побережья. Особенно за пределами города – в районах Санжийки, Фонтанки и Григоровки.

По словам Жданова, там узкие пляжи и высокие склоны, которые могут обрушиться в любой момент. Военные действия и взрывы также могут усугублять оползневые процессы. Подобные риски фиксируют и на участках Большого Фонтана, где появляются новые трещины в почве.

Напомним, на побережье Одессы погибла 26-летняя девушка. 39-летний мужчина получил ранения. Трагедия произошла в районе Отрады прямо во время воздушной тревоги и боевой работы сил ПВО по враждебным БПЛА.

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Источник: Общественное. Одесса