Ключевые моменты:

  • В Буджаке открылась детская площадка, обустроенная по инициативе мамы, сестры и жены погибшего Дениса Царана.
  • Во время открытия община почтила его память минутой молчания, а председатель поссовета выразил слова благодарности и поддержки семье.

В Буджаке никогда не было детской площадки, и вот благодаря маме Дениса – Родике, сестре Ольге и жене Татьяне у малышей появилась современная игровая площадка.

Родина Дениса Царана

Со словами благодарности и соболезнования к семье обратился Иван Кюссе, председатель Буджакского поселкового совета. Минутой молчания присутствующие почтили память Дениса и всех погибших в этой жестокой войне.

Дети лакомились мороженым и исследовали яркий игровой комплекс с горкой, качелями, шведской стенкой, канатом для лазания.

– Думаю, что мой сын видит нас с неба и доволен нашим поступком. Это лучшее, что должно было остаться после него. Он очень любил детей, – сказала со слезами на глазах мама Дениса.

Первым прокатился с горки маленький сын Дениса Дамир со своими двоюродными братьями.

Жители поселка выразили слова благодарности маме, сестре, жене Дениса за такой подарок для буджацких детей.

