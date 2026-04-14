Ключевые моменты:

Возобновлен детсад №141 в Одессе после двух лет простоя из-за обстрелов.

Ремонт провели ПРООН при поддержке правительства Японии.

Новые зоны – современные, безопасные и инклюзивные, уже радуют детей.

Подарок от Японии

В заведении дошкольного образования №141 в Одессе появилась новая современная детская площадка для малышей.

Добавим, что детский садик более двух лет не работал из-за повреждений. Образование возобновило работу в сентябре прошлого года после ремонта. К слову, ремонт был реализован под руководством Программы развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке Правительства Японии.

Чтобы завершить восстановление заведения и продемонстрировать солидарность японского народа, ПРООН вместе с Йокогамой – городом-побратимом Одессы – запустили краудфандинговую кампанию на оборудование для игровых зон. Сбор средств превысил 3 миллиона японских иен.

Следует отметить, что игровые площадки в садике № 141 оборудованы с учетом актуальных норм безопасности и инклюзивности, и уже доставляют радость детям.

Напомним, регулярные дневные атаки «шахедов» в Одессе срывают уроки и вызывают дискуссии о дистанционном обучении. Эксочительница образования Одессы Оксана Буйневич предлагает компетентным органам рассмотреть переход на дистанцию ​​с очными классами.