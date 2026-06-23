Ключевые моменты:

Единое окно: одна универсальная выплата заменяет пять разных программ (для малообеспеченных, одиноких матерей и т.д.).

Простой расчет: сумма привязана к базовой величине в 4 500 гривен на человека.

Все в смартфоне: проверить сумму и оформить помощь можно будет через «Дію», где система сама сравнит новые выплаты со старыми.

Единая базовая соцпомощь: как будет работать обновленная система

В Украине стартует масштабная цифровизация и реформа системы социальной поддержки, которая навсегда избавит граждан от необходимости собирать кипы бумажных справок. Всемирный банк выделяет $880 млн в рамках проекта INSPIRE для финансирования этих изменений. Главная цель – объединить все данные в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и автоматизировать назначение выплат через портал «Дія».

Раньше, чтобы получить статус малообеспеченной семьи, помощь на детей или субсидию, украинцам приходилось неделями ходить по разным инстанциям, собирая справки о доходах, составе семьи, имуществе или отсутствии задолженностей. Теперь все это уйдет в прошлое.

Благодаря полной интеграции государственных баз данных, управление соцзащиты будет видеть всю необходимую информацию автоматически. Когда украинец будет подавать заявление через портал или «Дію», система самостоятельно пришлет электронные запросы в Налоговую службу, Пенсионный фонд, ЗАГС и другие ведомства.

Как это работает на практике?

Раньше одесситам приходилось отдельно оформлять пособие как ВПЛ, как малообеспеченным или как одиноким родителям, собирая три разных пакета документов. Теперь государство будет смотреть на общий бюджет семьи.

Размер помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи: за основу берётся базовая величина — на сегодняшний день это 4 500 гривен, которая умножается с учётом состава семьи, после чего учитываются её фактические доходы. Об этом пишет Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства Украины.

На первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и людей с инвалидностью I-II группы «засчитывают» по 100% от этой суммы (4 500 грн). На каждого следующего взрослого — 70% (3 150 грн).

Из полученной общей суммы вычитают официальный доход семьи, а разницу доплачивает государство.

Пример для семьи: Представим маму из Одессы, которая одна воспитывает двоих детей.

Её «базовый лимит»: 4 500 (мама) + 4 500 (первый ребенок) + 4 500 (второй ребенок) = 13 500 грн.

Если её зарплата составляет 6 000 грн, то размер новой помощи составит: 13 500 – 6 000 = 7 500 грн.

Нужно ли отказываться от старых выплат?

Принуждать никто не будет. В приложении «Дія» появится специальный калькулятор: вы увидите, сколько получаете сейчас и сколько вам положено по новой системе. Если по старым правилам сумма выше — вы можете оставить всё как есть.

Полноценно новая система должна заработать с 1 января 2027 года, но экспериментальные проекты и оформление через «Дію» начинаются уже сейчас. Это поможет избежать ситуаций, когда суммарные выплаты от государства не покрывают даже базовые расходы на жизнь в большом городе.