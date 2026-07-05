Ключевые моменты:

Из заложенных 128 миллионов гривен на финансирование выплат соцработникам потрачено уже более 70%, а ожидаемая государственная субвенция задерживается.

Несмотря на то, что с 1 января Кабмин повысил базовые оклады в 2,5 раза, реальные надбавки и премии для сотрудников сократились со 150% до суммарных 20%.

Из-за низких зарплат в Одессе остро стоит проблема старения кадров (некоторым сотрудникам уже за 70 лет), а выпускники вузов отказываются идти на такую оплату труда.

Если ситуация не изменится, в 2027 году город ждет кадровый дефицит

Новые оклады против урезанных премий: сколько получают соцработники

Ситуацию обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной и ветеранской политики 3 июля. Как пояснила директор департамента Елена Китайская, реформа оплаты труда привела к парадоксальной ситуации. С 1 января оклад подняли до 20 899 грн (на руки — 15 883 грн). Однако ради снижения нагрузки на бюджет военная администрация урезала надбавки и премии: если раньше они составляли 50% и 100% соответственно, то теперь — всего по 10%.

Сейчас оклад социального производителя составляет 20 899 гривен, из которых на руки получает 15 883 гривны. Если в 2027 году надбавки будут 10 и 10, то это будет 24 тысяч 965 начислено и 18 тысяч 973 выплачено. Если депутаты поддержат вариант с 30% надбавки и 20% премии, то насчитывать будут 29 тысяч 118 гривен, а выплачено 22 тысячи 129 гривен.

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Реорганизация и старение кадров: как планируют спасать социальную сферу

Депутат Лилия Леонидова назвала существующий уровень оплаты труда недостойным, учитывая колоссальную колоссальную физическую и психологическую нагрузку, которую несут сотрудники. Елена Китайская добавила, что отрасль держится преимущественно на энтузиазме пожилых людей.

«Посмотрите на наших специалистов: некоторым уже за 70, но мы не можем найти новых, потому что никто не идет. Даже те, кто только что закончил вуз, не хотят устраиваться на работу за такую зарплату. Громада должна развивать социальную инфраструктуру, но работник с минимальной зарплатой не может профессионально оказывать социальные услуги», — подчеркнула Китайская.

Представительница департамента финансов Светлана Чигирина подчеркнула, что в городском бюджете просто нет ресурсов для восстановления прежних надбавок в полном объеме, поэтому мэрия планирует просить у государства дополнительную дотацию.

Если Одесса не сможет заложить повышенные надбавки в программу на 2027 год, департаменту придется идти на радикальные шаги и проводить оптимизацию — в частности, реорганизовать городские территориальные центры социального обслуживания.

По итогам заседания депутаты профильной комиссии поддержали позицию Елены Китайской. В ближайшее время они намерены провести встречу с руководством департамента финансов, чтобы изыскать возможность перенаправить средства на зарплаты соцработникам из других городских программ.

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