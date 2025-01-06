День уборки ёлки и Международный день детей-сирот войны: об этих и других событиях 6 января

6 января 2025 года в Украине и мире отмечают День уборки ёлки, Международный день объятий и Всемирный день детей-сирот войны. Также «Одесская Жизнь» рассказывает о исторических событиях, которые произошли в этот день.
День уборки елки
Праздник уборки елки (Take Down the Christmas Tree Day) приходится на 6 января и символизирует официальное завершение праздничного периода. Эта дата служит логическим завершением праздничных торжеств, побуждая людей демонтировать праздничные деревья с украшениями и готовиться к новому годовому циклу.
Христианская традиция предполагает уборку ёлки на двенадцатый день после Рождества.
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Как отмечают День демонтажа елки
Основным ритуалом является снятие новогоднего дерева, удаление всех декоративных элементов, гирлянд и праздничного убранства. Этот процесс символически знаменует завершение праздничного периода и старт нового года.
Утилизация дерева. Владельцы натуральных ёлок могут сдать их на переработку — экологичный способ утилизации. Из деревьев изготавливают компост для садоводства или используют как топливный материал.
Организация праздничной уборки. Для приятного времяпрепровождения некоторые собирают близких и друзей на совместную уборку декораций, совмещая полезное с приятным — угощениями и музыкальным сопровождением.
Почему этот праздник важен
Уборка новогодней ёлки завершает праздничный цикл, давая возможность осмыслить проведённые праздники и настроиться на наступающий год.
Совместная уборка объединяет семью и друзей, превращая будничное дело в весёлое мероприятие.
Экологическое сознание. Владельцы живых ёлок, утилизируя их надлежащим образом, вносят вклад в сохранение окружающей среды.
Международный день объятий
6 января мировое сообщество отмечает День объятий. Этот праздник посвящён объятиям как проявлению человечности, эмоциональной поддержки и искренней радости. Это отличная возможность продемонстрировать свои чувства и солидарность. Некоторые страны практикуют флешмобы «Free Hugs» («Бесплатные объятия»), когда участники предлагают объятия прохожим для улучшения их настроения.
Всемирный день детей-сирот войны
Также 6 января отмечают Всемирный день детей-сирот войны. Эта дата посвящена чествованию и помощи детям, которые потеряли родителей из-за военных конфликтов и их последствий. Инициатива была начата во Франции в 1994 году благотворительными организациями, занимающимися детьми-сиротами. Международное сообщество поддержало эту инициативу как способ привлечь внимание к острой социальной проблематике. Военные конфликты — от Второй мировой войны до современных противостояний в Сирии, Афганистане или Украине — оставили миллионы детей без родительской опеки в сложных жизненных обстоятельствах. Современные вооружённые конфликты продолжают создавать новые трагедии для детей.
Дети-сироты войны относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Обеспечение их доступа к образовательным услугам, медицинской помощи и психологической поддержке способствует преодолению военных травм и формированию лучших жизненных перспектив. Эта дата напоминает миру о важности защиты детства во время военных конфликтов.
В этот день родились:
- 1939 год — выдающийся украинский футбольный тренер Валерий Лобановский;
- 1972 год — украинский футболист, защитник национальной сборной и клубов «Таврия», «Динамо» (Киев), многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, участник полуфинала Лиги чемпионов 1999 года Александр Головко;
- 1993 год — военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, Герой Украины Олег Долгий.
- Знаменательные события 6 января
Исторический календарь важных событий в Украине и мире:
- 1579 год — подписание Аррасской унии, что положила начало объединению Нидерландов;
- 1681 год — задокументирован первый боксерский поединок в Англии между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;
- 1709 год — войска Карла XII и Ивана Мазепы начинают осаду Веприка;
- 1838 год — Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют первый телеграф в Морристауне;
- 1846 год — Тарас Шевченко создаёт «Завещание» в имении своего приятеля Андрея Козачковского в Переяславе;
- 1870 год — основана Венская филармония;
- 1912 год — Альфред Вегенер представляет теорию дрейфа континентов;
- 1928 год — наводнение на Темзе затопило часть Лондона;
- 1928 год — формирование в Польше первого в истории Европы избирательного блока национальных меньшинств;
- 1929 год — установление диктатуры Александра I Карагеоргиевича в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев;
- 1939 год — немецкие учёные Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии ядерного деления урана;
- 1962 год — создание Международного гляциологического общества;
- 1978 год — возвращение США в Венгрию короны святого Иштвана;
- 1992 год — восстановление дипломатических отношений между Украиной и Аргентиной;
- 2015 год — приостановление вещания российских телеканалов в Литве из-за дезинформации о событиях в Украине;
- 2019 год — предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины;
- 2021 год — штурм Капитолия США сторонниками Дональда Трампа и QAnon после его поражения на президентских выборах.
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