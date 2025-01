День уборки ёлки и Международный день детей-сирот войны: об этих и других событиях 6 января

День уборки елки

Праздник уборки елки (Take Down the Christmas Tree Day) приходится на 6 января и символизирует официальное завершение праздничного периода. Эта дата служит логическим завершением праздничных торжеств, побуждая людей демонтировать праздничные деревья с украшениями и готовиться к новому годовому циклу.

Христианская традиция предполагает уборку ёлки на двенадцатый день после Рождества.

Как отмечают День демонтажа елки

Основным ритуалом является снятие новогоднего дерева, удаление всех декоративных элементов, гирлянд и праздничного убранства. Этот процесс символически знаменует завершение праздничного периода и старт нового года.

Утилизация дерева. Владельцы натуральных ёлок могут сдать их на переработку — экологичный способ утилизации. Из деревьев изготавливают компост для садоводства или используют как топливный материал.

Организация праздничной уборки. Для приятного времяпрепровождения некоторые собирают близких и друзей на совместную уборку декораций, совмещая полезное с приятным — угощениями и музыкальным сопровождением.

Почему этот праздник важен

Уборка новогодней ёлки завершает праздничный цикл, давая возможность осмыслить проведённые праздники и настроиться на наступающий год.

Совместная уборка объединяет семью и друзей, превращая будничное дело в весёлое мероприятие.

Экологическое сознание. Владельцы живых ёлок, утилизируя их надлежащим образом, вносят вклад в сохранение окружающей среды.

Международный день объятий

6 января мировое сообщество отмечает День объятий. Этот праздник посвящён объятиям как проявлению человечности, эмоциональной поддержки и искренней радости. Это отличная возможность продемонстрировать свои чувства и солидарность. Некоторые страны практикуют флешмобы «Free Hugs» («Бесплатные объятия»), когда участники предлагают объятия прохожим для улучшения их настроения.

Всемирный день детей-сирот войны

Также 6 января отмечают Всемирный день детей-сирот войны. Эта дата посвящена чествованию и помощи детям, которые потеряли родителей из-за военных конфликтов и их последствий. Инициатива была начата во Франции в 1994 году благотворительными организациями, занимающимися детьми-сиротами. Международное сообщество поддержало эту инициативу как способ привлечь внимание к острой социальной проблематике. Военные конфликты — от Второй мировой войны до современных противостояний в Сирии, Афганистане или Украине — оставили миллионы детей без родительской опеки в сложных жизненных обстоятельствах. Современные вооружённые конфликты продолжают создавать новые трагедии для детей.

Дети-сироты войны относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Обеспечение их доступа к образовательным услугам, медицинской помощи и психологической поддержке способствует преодолению военных травм и формированию лучших жизненных перспектив. Эта дата напоминает миру о важности защиты детства во время военных конфликтов.

В этот день родились:

1939 год — выдающийся украинский футбольный тренер Валерий Лобановский;

1972 год — украинский футболист, защитник национальной сборной и клубов «Таврия», «Динамо» (Киев), многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, участник полуфинала Лиги чемпионов 1999 года Александр Головко;

1993 год — военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, Герой Украины Олег Долгий.

Знаменательные события 6 января

Исторический календарь важных событий в Украине и мире:

Исторический календарь важных событий в Украине и мире: 1579 год — подписание Аррасской унии, что положила начало объединению Нидерландов;

1681 год — задокументирован первый боксерский поединок в Англии между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;

1709 год — войска Карла XII и Ивана Мазепы начинают осаду Веприка;

1838 год — Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют первый телеграф в Морристауне;

1846 год — Тарас Шевченко создаёт «Завещание» в имении своего приятеля Андрея Козачковского в Переяславе;

1870 год — основана Венская филармония;

1912 год — Альфред Вегенер представляет теорию дрейфа континентов;

1928 год — наводнение на Темзе затопило часть Лондона;

1928 год — формирование в Польше первого в истории Европы избирательного блока национальных меньшинств;

1929 год — установление диктатуры Александра I Карагеоргиевича в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев;

1939 год — немецкие учёные Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии ядерного деления урана;

1962 год — создание Международного гляциологического общества;

1978 год — возвращение США в Венгрию короны святого Иштвана;

1992 год — восстановление дипломатических отношений между Украиной и Аргентиной;

2015 год — приостановление вещания российских телеканалов в Литве из-за дезинформации о событиях в Украине;

2019 год — предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины;

2021 год — штурм Капитолия США сторонниками Дональда Трампа и QAnon после его поражения на президентских выборах.

