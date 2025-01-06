Новости Одессы и Одесской области

День уборки ёлки и Международный день детей-сирот войны: об этих и других событиях 6 января

День уборки ёлки и Международный день детей-сирот войны: об этих и других событиях 6 января

6 января 2025 года в Украине и мире отмечают День уборки ёлки, Международный день объятий и Всемирный день детей-сирот войны. Также «Одесская Жизнь» рассказывает о исторических событиях, которые произошли в этот день.

День уборки елки

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Праздник уборки елки (Take Down the Christmas Tree Day) приходится на 6 января и символизирует официальное завершение праздничного периода. Эта дата служит логическим завершением праздничных торжеств, побуждая людей демонтировать праздничные деревья с украшениями и готовиться к новому годовому циклу.

Христианская традиция предполагает уборку ёлки на двенадцатый день после Рождества.

Читайте также: В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

Как отмечают День демонтажа елки

Основным ритуалом является снятие новогоднего дерева, удаление всех декоративных элементов, гирлянд и праздничного убранства. Этот процесс символически знаменует завершение праздничного периода и старт нового года.
Утилизация дерева. Владельцы натуральных ёлок могут сдать их на переработку — экологичный способ утилизации. Из деревьев изготавливают компост для садоводства или используют как топливный материал.
Организация праздничной уборки. Для приятного времяпрепровождения некоторые собирают близких и друзей на совместную уборку декораций, совмещая полезное с приятным — угощениями и музыкальным сопровождением.

Почему этот праздник важен

Уборка новогодней ёлки завершает праздничный цикл, давая возможность осмыслить проведённые праздники и настроиться на наступающий год.
Совместная уборка объединяет семью и друзей, превращая будничное дело в весёлое мероприятие.
Экологическое сознание. Владельцы живых ёлок, утилизируя их надлежащим образом, вносят вклад в сохранение окружающей среды.

Международный день объятий

6 января мировое сообщество отмечает День объятий. Этот праздник посвящён объятиям как проявлению человечности, эмоциональной поддержки и искренней радости. Это отличная возможность продемонстрировать свои чувства и солидарность. Некоторые страны практикуют флешмобы «Free Hugs» («Бесплатные объятия»), когда участники предлагают объятия прохожим для улучшения их настроения.

Всемирный день детей-сирот войны

Также 6 января отмечают Всемирный день детей-сирот войны. Эта дата посвящена чествованию и помощи детям, которые потеряли родителей из-за военных конфликтов и их последствий. Инициатива была начата во Франции в 1994 году благотворительными организациями, занимающимися детьми-сиротами. Международное сообщество поддержало эту инициативу как способ привлечь внимание к острой социальной проблематике. Военные конфликты — от Второй мировой войны до современных противостояний в Сирии, Афганистане или Украине — оставили миллионы детей без родительской опеки в сложных жизненных обстоятельствах. Современные вооружённые конфликты продолжают создавать новые трагедии для детей.

Дети-сироты войны относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Обеспечение их доступа к образовательным услугам, медицинской помощи и психологической поддержке способствует преодолению военных травм и формированию лучших жизненных перспектив. Эта дата напоминает миру о важности защиты детства во время военных конфликтов.

В этот день родились:

  • 1939 год — выдающийся украинский футбольный тренер Валерий Лобановский;
  • 1972 год — украинский футболист, защитник национальной сборной и клубов «Таврия», «Динамо» (Киев), многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, участник полуфинала Лиги чемпионов 1999 года Александр Головко;
  • 1993 год — военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, Герой Украины Олег Долгий.
  • Знаменательные события 6 января
    Исторический календарь важных событий в Украине и мире:
  • 1579 год — подписание Аррасской унии, что положила начало объединению Нидерландов;
  • 1681 год — задокументирован первый боксерский поединок в Англии между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;
  • 1709 год — войска Карла XII и Ивана Мазепы начинают осаду Веприка;
  • 1838 год — Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют первый телеграф в Морристауне;
  • 1846 год — Тарас Шевченко создаёт «Завещание» в имении своего приятеля Андрея Козачковского в Переяславе;
  • 1870 год — основана Венская филармония;
  • 1912 год — Альфред Вегенер представляет теорию дрейфа континентов;
  • 1928 год — наводнение на Темзе затопило часть Лондона;
  • 1928 год — формирование в Польше первого в истории Европы избирательного блока национальных меньшинств;
  • 1929 год — установление диктатуры Александра I Карагеоргиевича в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев;
  • 1939 год — немецкие учёные Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии ядерного деления урана;
  • 1962 год — создание Международного гляциологического общества;
  • 1978 год — возвращение США в Венгрию короны святого Иштвана;
  • 1992 год — восстановление дипломатических отношений между Украиной и Аргентиной;
  • 2015 год — приостановление вещания российских телеканалов в Литве из-за дезинформации о событиях в Украине;
  • 2019 год — предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины;
  • 2021 год — штурм Капитолия США сторонниками Дональда Трампа и QAnon после его поражения на президентских выборах.

Якщо потрібна ще допомога, дайте знати!

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua