День прибрання ялинки та Міжнародний день дітей-сиріт війни: про ці та інші події 6 січня

День прибирання ялинки

Свято прибирання ялинки (Take Down the Christmas Tree Day) припадає на 6 січня та символізує офіційне закінчення святкового періоду. Ця дата слугує логічним завершенням святкових урочистостей, спонукаючи людей демонтувати святкові дерева з прикрасами та готуватися до нового річного циклу.

Християнська традиція передбачає прибирання ялинки на дванадцятий день після Різдва.

Як відзначають День демонтажу ялинки

Головним ритуалом є зняття новорічного дерева, видалення всіх декоративних елементів, гірлянд та святкового оздоблення. Цей процес символічно знаменує завершення святкового періоду і старт нового року.

Утилізація дерева. Власники натуральних ялинок можуть віддати їх на переробку – екологічний спосіб утилізації. З дерев виготовляють компост для садівництва або використовують як паливний матеріал.

Організація святкового прибирання. Для приємнішого проведення часу дехто збирає близьких та друзів на спільне прибирання декорацій, поєднуючи корисне з приємним – частуванням та музичним супроводом.

Чому це свято важливе

Прибирання новорічної ялинки завершує святковий цикл, даючи можливість осмислити проведені свята та налаштуватися на прийдешній рік.

Спільне прибирання об’єднує родину та друзів, перетворюючи буденну справу на веселе дійство.

Екологічна свідомість. Власники живих ялинок, утилізуючи їх належним чином, роблять внесок у збереження довкілля.

Міжнародний день обіймів

6 січня світова спільнота відзначає День обіймів. Це свято присвячене обіймам як прояву людяності, емоційної підтримки та щирої радості. Це чудова нагода продемонструвати свої почуття та солідарність. Деякі країни практикують флешмоби “Free Hugs” (“Безкоштовні обійми”), коли учасники пропонують обійми перехожим для покращення їхнього настрою.

Всесвітній день дітей-сиріт війни

Також 6 січня відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни. Ця дата присвячена вшануванню та допомозі дітям, які втратили батьків через військові конфлікти та їхні наслідки. Ініціатива започаткована у Франції 1994 року благодійними організаціями, що опікуються дітьми-сиротами. Міжнародна спільнота підтримала цю ініціативу як спосіб привернути увагу до гострої соціальної проблематики. Військові конфлікти – від Другої світової війни до сучасних протистоянь у Сирії, Афганістані чи Україні – залишили мільйони дітей без батьківської опіки у складних життєвих обставинах. Сучасні збройні конфлікти продовжують створювати нові трагедії для дітей.

Діти-сироти війни належать до найвразливіших категорій населення. Забезпечення їхнього доступу до освітніх послуг, медичної допомоги та психологічної підтримки сприяє подоланню воєнних травм та формуванню кращих життєвих перспектив. Ця дата нагадує світові про важливість захисту дитинства під час військових конфліктів.

