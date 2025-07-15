Ключевые моменты:

День украинской государственности впервые отмечается 15 июля 2025 года, ранее — 28 июля;

Причина переноса: календарная реформа ПЦУ и УГКЦ, изменение даты чествования князя Владимира Великого;

Праздник учреждён 24 августа 2021 года;

Цель — утверждение тысячелетней традиции украинской государственности, укрепление национального самосознания и исторической памяти.

Почему День украинской государственности перенесли

28 июня 2023 года президент внес в Верховную Раду Украины законопроект, который переносит День украинской государственности с 28 июля на 15 июля. В Верховной Раде законопроект поддержали.

Это связано с календарной реформой Православной церкви Украины, из-за которой изменились даты праздников, в том числе — дата чествования святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

История праздника

День Украинской государственности установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года. Был подписан в ходе торжеств тридцатой годовщины независимости Украины. Цель праздника — праздника утверждение более тысячелетних традиций украинского государства, которое корнями уходит от основания города Киева и расцвело за княжение Владимира Великого

Президент подчеркнул, что только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину, а сейчас уже даже сами россияне признают, что Украина победит. Украинцы никогда не отдадут своей независимости. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз, — добавил президент.

Зачем мы празднуем День государственности

День Украинской Государственности введен для утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства, а также для противодействия российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

В мирное время День украинской государственности будет выходным. Но в этом году, когда Украина вынуждена вновь защищать свою независимость от российской агрессии, этот день рабочий, как и другие государственные праздники.

История украинского государства удостоверяется первыми упоминаниями об основании столицы Древнерусского государства — города Киева и событиями, связанными с деятельностью князя Киевского Владимира.

В 988 году Владимир принял христианство как государственную монорелигию, ставшую для Украины цивилизационным выбором. Христианство способствовало подъему культуры, образования, дало толчок развитию кириллической письменности.

Древняя Русь успешно присоединилась к общеевропейскому культурно-религиозному пространству. Ее государственные традиции продолжили, в частности, Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина.

Именно в память о выдающемся государственнотворце Киевском князе Владимире Великом в День Крещения Киевской Руси-Украины установлен День Украинской Государственности.

Стремление к свободе и самостоятельности является определяющей ценностью украинцев, которая давала силы и силы оставаться собой во времена безгосударственности.

Государственные символы Украины также отражают протяженность наших национальных традиций, идентифицируют нашу территорию на протяжении исторического периода.

Тысячелетнее наследие Украинской государственности

Признаки своего государства Украина унаследовала от разных периодов истории.

От Руси

цивилизационный выбор, который определился с принятием христианства в 988 году;

трезубец, родовой знак Рюриковичей, ставший государственным гербом современной Украины;

Киев – столицу, политический и культурный центр украинских земель на протяжении более тысячи лет;

гривну – название денежной единицы;

название Украина, впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году.

От Галицко-Волынского государства

сине-желтые цвета национального флага, происходящие от цветовой гаммы герба Галицко-Волынского княжества;

утверждение европейского вектора развития.

От Великого Княжества Литовского

европейскую традицию городского самоуправления – магдебургское право;

Пересопницкое Евангелие – выдающаяся рукописная достопримечательность, на которой присягают президенты Украины.

От казацкого времени

республиканские традиции народовластия;

военные традиции, которые легли в основу вооруженных сил Украинской Народной Республики и более позднего украинского освободительного движения;

одна из первых европейских конституций нового времени, заключенная Филиппом Орликом в 1710 году.

От украинской государственности начала ХХ века (УНР, ЗУНР, Украинское Государство Павла Скоропадского)

демократические основы государственного строительства;

первый парламент, в который развилась Центральная Рада, создан в марте 1917 года;

первое правительство, которым стал Генеральный Секретариат Центральной Рады с июня 1917;

государственные символы: герб, гимн «Еще не умерла Украина», флаг;

соборность – объединение украинских земель в едином независимом государстве;

Украинскую Академию Наук, основанную Павлом Скоропадским в ноябре 1918 года.

От Украинской советской социалистической республики