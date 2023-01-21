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Всемирный день объятий: кто придумал этот праздник?

Всемирный день объятий: кто придумал этот праздник?

Сегодня, 21 января, отмечается Всемирный День объятий. Это один из самых нежных и теплых праздников. Его суть в том, что во время дружеских объятий люди обмениваются душевным теплом. Считается, что в этот день в дружеские объятия можно заключить даже совершенно незнакомого вам человека.

Международный день объятий (International Hug Day) был основан в 1986 году в Америке. Изначально праздник был национальным, но вскоре распространился по всему миру.

В этот день молодежь по всему миру устраивает флешмобы: часто в парках и на улицах можно увидеть ребят с табличками в руках, на которых красуется надпись Free Hugs. Таким образом участники акции приглашают каждого желающего обняться и обменяться положительными эмоциями.

Существует и второй День объятий, который отмечается 4 декабря, взявший свое начало в 1970-х годах в студенческой среде западноевропейской молодежи. Но тот, о котором мы говорим сегодня, более популярен.

По мнению психологов, объятия физически полезны для человека, потому что, когда люди обнимают друг друга, вырабатывается такой гормон окситоцин, который помогает чувствовать близость между людьми. И если детей рекомендуется обнимать хотя бы четыре раза в день, то взрослым советуют обниматься четыре-восемь раз в день.

Поэтому смело обнимайте сегодня всех родных и любимых. Если же вы или ваши близкие находитесь далеко друг от друга, то не лишним будет отправить электронный привет-обнимашку.

Ранее мы рассказывали о Дне «Спасибо».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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