В Одессе пройдут крещенские купания – где и как к ним подготовиться

Когда состоится освящение воды

Как сообщил секретарь Одесской епархии протоиерей Теодор Оробец, как и в прошлом году, официальное освящение воды пройдет на пляже Ланжерон возле Двух шаров. Начало богослужения – в 10:00.

О чем предупреждают в день Крещения медики

В свою очередь врачи напоминают: несмотря на теплую погоду, не следует погружаться в зимнее море без подготовки. Заходить в холодную воду противопоказано:

беременным женщинам;

людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, стенокардией, высоким давлением, сахарным диабетом, заболеваниями легких;

после недавно перенесенных вирусных инфекций.

Купаться нужно только в оборудованном поручнями месте, и где есть медицинские работники.

Перед купанием желательно разогреться и сделать легкую зарядку. Не следует идти босиком по холодному песку – снять обувь нужно непосредственно перед заходом в воду.

Не ныряйте в воду вниз головой – заходить надо только медленно, можно троекратно окунуться с головой, но не больше одной минуты.

Выйдя из воды, необходимо тут же растереться сухим полотенцем, после чего надеть теплую одежду и идти в теплое помещение пить горячий чай.

Напомним, с целью обеспечения безопасности граждан сегодня правоохранители будут нести службу в усиленном режиме, особенно в местах проведения праздничных богослужений, освящения воды и мест традиционных крещенских купаний.

А спасатели напоминают, что безопасными для купания являются только специально оборудованные места, где будут дежурить все экстренные службы. Не следует употреблять алкоголь, трогать подозрительные предметы, а в случае объявления воздушной тревоги – немедленно перейти в укрытие.

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