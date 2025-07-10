Ключевые моменты:

13 июля в Одессе проведут музыкальный вечер à la française

На сцене — живое исполнение французских хитов и пиано-перформанс

Детали мероприятия

В субботу, 13 июля, в 18:30 во дворике UNION на улице Троицкой, 43 в Одессе состоится праздничное мероприятие ко Дню взятия Бастилии — La Fête Nationale. Локация превратится в импровизированный Монмартр с музыкой, французской эстетикой, игристым вином и тематической фотозоной. Вход на событие свободный.

Программа мероприятия сформирована при участии дуэта ODESA COMBO — Мари Лафори и Николая Матюшкина, которые исполнят культовые французские композиции с элементами джаза, соула и попа. К ним присоединится пианист-виртуоз, композитор и ветеран ВСУ George Kozhuhar, который представит специальный сольный перформанс в честь Франции.

Организаторами события являются Alliance Française Odessa, KGroup Music Art Promo, а также Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета. Мероприятие является частью программы Дней Франции в Одессе.

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