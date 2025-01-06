Сегодня большой церковный праздник — Крещение Господне

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право следовать старому стилю. Например, Украинская Православная Церковь. Рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник в Украине по новоюлианскому календарю

6 января (19 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление) — один из двенадцати величайших церковных праздников, который по значимости равен Пасхе.

Праздник Крещения сформировался в конце IV века. Он увековечивает знаменательное событие земной жизни Иисуса Христа — когда Спаситель принял крещение от Иоанна Крестителя в водах Иордана. Согласно преданиям, после крещения Христа течение реки Иордан изменило своё направление. Это удивительное явление повторяется каждый год.

Вода — ключевой символ праздника. Считается, что ночью перед Крещением вся вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение суток.

Мы уже рассказывали подробно о правильном времени набора воды на Крещение, предостережениях относительно её использования и сроках хранения.

Церковный праздник 6 января по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня православные отмечают Сочельник перед Рождеством. «Одесская Жизнь» ранее публиковала материал об особенностях этого праздника по старому стилю и соответствующих ограничениях.

Народные приметы 6 января

Приметы этого дня предвещают будущий урожай:

если морозно — жди щедрого урожая злаков;

снежинки большими хлопьями и туман — предвестники богатого урожая;

синие облака в полдень — знак будущего изобилия пшеницы.

В народе этот праздник называют Крещением. Существует поверье, что крещённые в этот день находятся под особой Божьей опекой, а обручение в этот день предвещает долгий счастливый брак. Сновидения накануне Крещения считаются пророческими.

Запреты этого дня

6 января не рекомендуется: конфликтовать, выяснять отношения с близкими и соседями, осуждать других, желать зла, ругаться, отказывать нуждающимся. Церковь предостерегает от скупости, лени, зависти, мстительности.

Народные предостережения запрещают: выполнять тяжёлый физический труд, заниматься домашним хозяйством, занимать деньги. Веры предостерегают от размещения посуды с святой водой на полу и её разбавления. Накануне и в день праздника не стоит выносить вещи из дома — считалось, что это может лишить семью счастья и здоровья.

Разрешённые дела 6 января

В этот православный праздник рекомендуется посетить храм, принять участие в праздничной службе и помолиться. К Иисусу Христу обращаются с просьбами о здоровье, мире, благополучии детей, урожайности.

Традиционно день Крещения начинают с глотка освященной воды. Рекомендуется запастись святой водой на год. Её следует употреблять натощак с молитвой — считается, что она исцеляет от тяжёлых недугов, очищает душу и тело.

Купание в проруби — популярная традиция праздника. Считается, что погружение в ледяную воду очищает от грехов. Однако это больше народный обычай, чем церковное требование, поэтому решение о купании остаётся за каждым лично.

Именинники 6 января

По новому церковному календарю сегодня именины празднуют Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян.

По старому стилю день ангела отмечают Николай, Артём, Сергей, Евгения, Клавдия.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия