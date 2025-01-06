Сегодня большой церковный праздник — Крещение Господне

6 января 2024 года, согласно новому церковному календарю, православные христиане празднуют Крещение Господне (Богоявление) — один из двенадцати важнейших христианских праздников. «Одесская Жизнь» рассказывает о традициях, поверьях, ограничениях этого дня, а также узнаем, кто празднует именины и какой церковный праздник отмечают по старому календарю.
После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право следовать старому стилю. Например, Украинская Православная Церковь. Рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.
Церковный праздник в Украине по новоюлианскому календарю
6 января (19 января по старому стилю) православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление) — один из двенадцати величайших церковных праздников, который по значимости равен Пасхе.
Праздник Крещения сформировался в конце IV века. Он увековечивает знаменательное событие земной жизни Иисуса Христа — когда Спаситель принял крещение от Иоанна Крестителя в водах Иордана. Согласно преданиям, после крещения Христа течение реки Иордан изменило своё направление. Это удивительное явление повторяется каждый год.
Вода — ключевой символ праздника. Считается, что ночью перед Крещением вся вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение суток.
Мы уже рассказывали подробно о правильном времени набора воды на Крещение, предостережениях относительно её использования и сроках хранения.
Церковный праздник 6 января по старому стилю
По юлианскому календарю сегодня православные отмечают Сочельник перед Рождеством. «Одесская Жизнь» ранее публиковала материал об особенностях этого праздника по старому стилю и соответствующих ограничениях.
Народные приметы 6 января
Приметы этого дня предвещают будущий урожай:
- если морозно — жди щедрого урожая злаков;
- снежинки большими хлопьями и туман — предвестники богатого урожая;
- синие облака в полдень — знак будущего изобилия пшеницы.
В народе этот праздник называют Крещением. Существует поверье, что крещённые в этот день находятся под особой Божьей опекой, а обручение в этот день предвещает долгий счастливый брак. Сновидения накануне Крещения считаются пророческими.
Запреты этого дня
6 января не рекомендуется: конфликтовать, выяснять отношения с близкими и соседями, осуждать других, желать зла, ругаться, отказывать нуждающимся. Церковь предостерегает от скупости, лени, зависти, мстительности.
Народные предостережения запрещают: выполнять тяжёлый физический труд, заниматься домашним хозяйством, занимать деньги. Веры предостерегают от размещения посуды с святой водой на полу и её разбавления. Накануне и в день праздника не стоит выносить вещи из дома — считалось, что это может лишить семью счастья и здоровья.
Разрешённые дела 6 января
В этот православный праздник рекомендуется посетить храм, принять участие в праздничной службе и помолиться. К Иисусу Христу обращаются с просьбами о здоровье, мире, благополучии детей, урожайности.
Традиционно день Крещения начинают с глотка освященной воды. Рекомендуется запастись святой водой на год. Её следует употреблять натощак с молитвой — считается, что она исцеляет от тяжёлых недугов, очищает душу и тело.
Купание в проруби — популярная традиция праздника. Считается, что погружение в ледяную воду очищает от грехов. Однако это больше народный обычай, чем церковное требование, поэтому решение о купании остаётся за каждым лично.
Именинники 6 января
По новому церковному календарю сегодня именины празднуют Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян.
По старому стилю день ангела отмечают Николай, Артём, Сергей, Евгения, Клавдия.
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