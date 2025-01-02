Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

В Одессе начали работу специальные пункты, куда можно сдать новогоднюю елку. Об этом сообщили сегодня в пресс-служб мэрии города.

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Прием елок от жителей города будет проводиться по следующим адресам:

КП «ЖКС «Порто-Франковский»

  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
  • ул. Канатная, 19-21;
  • ул. Большая Арнаутская, 18;
  • просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
  • ул. Александра Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.

КП «ЖКС «Фонтанский»

  • ул. Малая Арнаутская, 7;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
  • ул. Педагогическая, 46а;
  • ул. Тираспольская, 13.

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КП «ЖКС «Хмельницкий»

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64.

КП «ЖКС «Черемушки»

  • ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП «ЖКС «Вузовский»

  • ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4
  • ул. Героев Крут, 3.

Вы также можете узнать: Сколько электроэнергии потребляет новогодняя гирлянда?

КП «ЖКС «Черноморский»

  • просп. Небесной сотни, 83;
  • ул. Ак. Королева, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.

КП «ЖКС «Пересыпский»

  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная, 6.

УК «КЛЕВЕР»

  • ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят елки в других странах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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