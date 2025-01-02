В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

В Одессе начали работу специальные пункты, куда можно сдать новогоднюю елку. Об этом сообщили сегодня в пресс-служб мэрии города.
Прием елок от жителей города будет проводиться по следующим адресам:
КП «ЖКС «Порто-Франковский»
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 4;
- ул. Канатная, 19-21;
- ул. Большая Арнаутская, 18;
- просп. Украинских Героев (бывший Александровский), 27;
- ул. Александра Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.
КП «ЖКС «Фонтанский»
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Леси Украинки (бывш. Гагарина), 23/5;
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Тираспольская, 13.
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КП «ЖКС «Хмельницкий»
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Богдана Хмельницкого, 64.
КП «ЖКС «Черемушки»
- ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
КП «ЖКС «Вузовский»
- ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4
- ул. Героев Крут, 3.
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КП «ЖКС «Черноморский»
- просп. Небесной сотни, 83;
- ул. Ак. Королева, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 22а.
КП «ЖКС «Пересыпский»
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Трусовская (бывш. Дальневосточная, 6.
УК «КЛЕВЕР»
- ул. Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
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