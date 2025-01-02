В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

В Одессе можно в реальном времени узнать качество воздуха: к проекту присоединился Политех В Украине действует программа по измерению качества воздуха. Ее данные доступны каждому, кто имеет доступ к интернету. Сейчас к ней присоединилась и Одесская политехника. Как же, и где посмотреть данные о качестве воздуха, читайте в новости от «Одесской Жизни». ПОДРОБНЕЕ

Забег желаний и концерт у моря: бесплатные события Одессы 31 декабря – 2 января Провожаем 2024 год… Он был тяжелым, но мы на год стали ближе к Победе. Первые дни 2025 года предлагаем вам начать Забегом желаний и концертом у моря. А уже в четверг вас приглашает пространство сообществ «На часі», где вам также предлагают поговорить о будущем. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому: что будет с мемориалом В Одессе в ночь на 31 декабря демонтировали памятник советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, установленный у фасада Одесской киностудии на Французском бульваре. ПОДРОБНЕЕ