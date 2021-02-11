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День любви и вина: путеводитель по событиям 14 февраля

День любви и вина: путеводитель по событиям 14 февраля

Что ни говорите, но день Святого Валентина надежно захватил нас в свой красно-сердечный плен и вышел за пределы ночных клубов и ресторанов. И теперь специальные программы готовят музеи, библиотеки, театры. «Одесская жизнь» подготовила целый путеводитель по самому «красному дню календаря». Куда пойти и сколько это вам обойдется, можете подсчитать заранее.

Театральный «любовный марафон»

Украинский театр

Раньше всех «любовный марафон» начнут в Украинском театре. Тема любви проходит практически в каждом спектакле «васильковцев», поэтому, чтобы не мучиться выбором, тут решили начать отмечать праздник уже с середины недели. Итак, 11 февраля зрителей приглашают на комедию «Club одиноких сердец». А в пятницу, 12 февраля, гостей ждут на «Ужин в Санлисе» – лирико-ироническую комедию французского автора Жана Ануя. А, как известно, там, где французы, без любви не обойдется. Напомним, что премьера обоих спектаклей состоялась в 2020 году.

Начало спектаклей: 19:00.

Стоимость билетов от 50 грн.

Оперный театр

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета ждут всех влюбленных на вечную историю любви. История, хоть и грустная, но в исполнении артистов балета – все равно прекрасная. «Romeo and Juliet. Вечная история любви» – так называется программа, в которой собраны лучшие интерпретации истории о юных влюбленных на музыку Чайковского, Прокофьева и Гуно. Программу покажут один раз в рамках фестиваля «Зимний променад».

Начало: 18:30.

Стоимость билетов от 40 грн.

оперетта

Одесский академический театр музыкальной комедии имени Водяного, как всегда, не ограничился только показом самого романтического мюзикла в репертуаре «Алые паруса» который начнется в 16:00. В 20:00 состоится экскурсия для взрослых «Тайны ночного закулисья».

Стоимость билетов от 40 грн.

Стоимость экскурсии 300 грн.

А вот в Академическом русском театре в этот день покажут премьерный спектакль «Игра королей». Как всегда зрителей ждут приятные сюрпризы в виде тематических фотозон и живой музыки перед началом спектакля.

Начало: 19:00.

Стоимость билетов от 60 грн.

Театр юного зрителя, афиша

Театр юного зрителя приглашает в этот день, вернее вечер, на спектакль для взрослых. Автор пьесы «Ночь Святого Валентина» – известный одесский драматург Александр Мардань. Несмотря на то, что спектакль уже давно идет в репертуаре театра, видели его далеко не все. Что ж, самое время!

Начало: 19:00.

Стоимость билетов от 100 грн.

театр на Чайной

Театр на Чайной ждет своих зрителей на премьеру 2020 года «Я.люблю.тебя». Спектакль настолько популярный, что по многочисленным просьбам в этот день пройдет аж два «сеанса».

Начало: 16:30 и 19:00.

Стоимость билетов от 40 грн.

В типично одесском пространстве «Beit Grand» – типично одесский спектакль «Приятного аппетита или кто кому любовник». Как утверждают авторы комедии, это типично французская история, но с одесским привкусом.

Начало: 19:00.

Стоимость: от 270 грн.

маски-шоу

Дерзкая и безумно смешная комедия театра «Маски»! Пьеса о любви, счастливой любви, потому что любовь – это счастье, любовь – это музыка, танец! Любовь это – жизнь! Вы уже догадались, что речь идет о спектакле «Ромео и Джульетта», на который ждут тех, кто хочет посмеяться в этот день. В ролях – самые любимые и те самые актеры театра «Маски шоу».

Начало: 19:00.

Стоимость: от 180 грн.

Театральное пространство Твари

А вы знали, что в нашем городе, на улице Пантелеймоновской, 88/1, появилось новое театральное пространство «Твари»? Так вот, ребята приглашают вас в этот день не только на спектакль, но и на вечер, предшествующий и посвященный Святому Валентину. Итак, 13 февраля даже если у вас нет пары вас ждут на вечер «Ночь Святого Валентина», где будет и развлекательная программа, и угощение.

Начало: 18:00.

Стоимость: от 400 грн.

Ну а на следующий день на сцене театра спектакль «Love is. О главном». Вы увидите несколько историй, в которых обязательно будет что-то общее. Произведения классиков и современников, облеченные в театральную форму.

Начало: 19:00.

Стоимость: от 120 грн.

Музейные свидания

Одесские музейщики одними из первых подхватили идею празднования Дня Святого Валентина скажем так, в «интеллигентной манере».

Литературный музей

Одесский литературный музей и в этом году не остался в стороне и приглашает на «Свидание в музее». Здесь в непринужденной обстановке вы сможете поучаствовать в тематическом литературном квесте в экспозиции музея, а также посетить две авторские экскурсии, посвященные невероятным любовным историям писателей. Позже вы сможете отдохнуть от лавины литературных впечатлений, насладившись музыкой в исполнении группы «The КРИК». И в завершение вечера состоится открытие персональной выставки живописи Стаса Жалобнюка «Мастер и Маргарита». На память о «Свидании» останутся ваши фотографии в дворцовых интерьерах, в музее действует фотозона.

Начало: 13:00.

Стоимость: 150 грн.

Художественный музей

В Одесском художественном музее сразу две акции. Дневная романтическая экскурсия в дворцовый грот и вечерняя, еще более романтическая экскурсия «с фонариками». Что выбрать – решать вам и вашей половинке.

Начало экскурсии в грот: 13:00. Стоимость: 100 грн/50 грн (льготный).

Начало экскурсий «с фонариками»: 18:00. Стоимость: 170 грн.

Более подробная информация на странице музея.

Как пройти в библиотеку?

Библионочь

14 февраля в библиотеку? Почему бы и нет!  Третий год подряд Одесская национальная научная библиотека не остается в стороне от этого праздника.

В этом году пройдет «Большая одесская Библионочь». Более того, именно в этот день отмечают еще и Всемирный день дарения книг. Так что вы уже знаете, что подарить своему спутнику или спутнице. А вот библиотека дарит всем поистине замечательный вечер с музыкой, лотереей, экскурсиями и романтической атмосферой. Более подробно – в нашем материале.

Когда: 17:00 – 22:00.

Сколько: Free donation.

Любовь к вину

Любовь и вино – понятия практически неразделимые. Тем более, в наших краях. Почему? Да потому что именно 14 февраля болгарские виноделы отмечают праздник Трифон Зарезан – праздник подрезания виноградной лозы. В тот день в болгарских селах проходят старинные обряды, пьют вино и поют песни. В Одесской области особо активно отмечают праздник Святого Трифона в Болградском районе. Одесские туристические фирмы организовывают поездки в гости на винодельни, где вы сможете не только увидеть, но и стать активными участниками старинных обрядов.

Ну а в Одессе 13 февраля во Всеукраинском болгарском центре соберутся болгары. Гостеприимный народ приглашает на свой праздник всех желающих.

Когда: 16:00.

Глинтвейн

Вы помните, что по прогнозам синоптиков в этот день будет довольно морозно? Но чтобы создать теплую атмосферу, не всегда нужна высокая температура. Достаточно, чтобы рядом были любимые люди и горячий глинтвейн. Именно так решили организаторы фестиваля вина, который пройдет в парке Горького 13 и 14 февраля. Вход на фестиваль свободный. Ну а сколько взять с собой на горячительные напитки – решайте сами, только трезво оценивайте свои возможности!

Романтика для домоседов

Вечера французского кино

Но даже если в этот день вы решите никуда не идти и провести этот день дома, под одеялом, в обнимку со своим любимым человеком, романтическую атмосферу вам подарит фестиваль «Вечера французского кино». Причем абсолютно бесплатно.

Итак, с 12 февраля стартуют онлайн-показы. Фильмов будет пять. Посмотреть вы их можете хоть все в один день или растянуть удовольствие до 21 февраля – как вам больше нравится. Полная программа фестиваля и описание фильмов – на сайте.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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