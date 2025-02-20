К годовщине начала войны в Одессе состоится ряд событий, и все они к счастью не являются формальными, а полны уважения, поддержки и любви. В субботу вас ждет галерея Диалоги где состоится открытие выставки «Прогулки по Одессе» & «Военный Арт-дневник» где в графических работах отражены очень болезненные страницы нашей повседневной жизни. В воскресенье в Римско-католическом соборе состоится концерт классической музыки — збор на развитие реабилитационного центра для военных.

Утром в понедельник всех приглашают на очень важную встречу «Как разговаривать с ветераном», которую проведут опытные психологи, а днем состоится выставка известного одесского фотографа Бориса Бухмана посвященная военным. Это уже третья выставка художника, которая является логическим продолжением выставок 2023 и 2024 годов.

Что касается других событий, то их тоже будет много. Хочется обратить внимание на чествование памяти выдающегося деятеля Ивана Липы. В Одесских библиотеках состоится ряд событий по этому поводу. Любителей музыки приглашаем обратить внимание на целый ряд концертов, которые состоятся в стенах Музыкальной Академии и в лицее Столярского.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: Конференция «Фигура Ивана Липы в измерениях эпох»

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 21 февраля, 9:00



Что: К 160-летию Ивана Липы

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 21 февраля, 15:00

Что: Концерт струнного квартета

Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 февраля, 11:00



Что: Встреча «Никуда вы сегодня не летите!» или наиболее распространенные ошибки путников»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 22 февраля, 12:00

Что: Открытие выставки Елены Мондер «Прогулки по Одессе» & «Военный Арт-Дневник»

Где: Соборная площадь, 2, галерея Диалоги

Когда: 22 февраля, 14:00

Что: Презентация пластинки Виктории Витренко LIMBO

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 22 февраля, 16:00



Что: Концерт учащихся

Где: Сабанеев мост, Лицей Столярского, Малый зал

Когда: 22 февраля, 16:00



Что: Презентация книги Под прицелом черной сотни. Покушение на Бориса Гринченко»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 22 февраля, 16:00



Что: Концерт «В диалоге по фортепиано»

Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 февраля, 17:00



Что: Мастер класс по изготовлению народной куклы

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская библиотека

Когда: 23 февраля, 12:00

Регистрация по телефону: 0632615939

Что: Выставка графики Дениса Недолуженко «Моторолаʼ1917»

Где: Церковная, 19

Когда: 23 февраля, 14:00



Что: Музыка французского модерна

Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 23 февраля, 16:00



Что: Обсуждение романа японской писательницы Ито Огавы Канцтовары «Цубаки»

Где: Артура Савельева (Черняховского), 16, Кофейня Break

Когда: 23 февраля, 16:00



Что: Выставка «Просвіта 2.0»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 23 февраля, 16:00

Что: Тренинг «Как разговаривать с ветераном»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 24 февраля, 12:00

Что: Выставка Бориса Бухмана «Рожденные на Победу»

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 24 февраля, 15:00



Что: Благотворительный концерт-сбор на реабилитационный центр для ветеранов

Где: Европейская 33-1, Римо-католический собор

Когда: 23 февраля, 16:00