К годовщине начала войны в Одессе состоится ряд событий, и все они к счастью не являются формальными, а полны уважения, поддержки и любви. В субботу вас ждет галерея Диалоги где состоится открытие выставки «Прогулки по Одессе» & «Военный Арт-дневник» где в графических работах отражены очень болезненные страницы нашей повседневной жизни. В воскресенье в Римско-католическом соборе состоится концерт классической музыки — збор на развитие реабилитационного центра для военных.
Утром в понедельник всех приглашают на очень важную встречу «Как разговаривать с ветераном», которую проведут опытные психологи, а днем состоится выставка известного одесского фотографа Бориса Бухмана посвященная военным. Это уже третья выставка художника, которая является логическим продолжением выставок 2023 и 2024 годов.
Что касается других событий, то их тоже будет много. Хочется обратить внимание на чествование памяти выдающегося деятеля Ивана Липы. В Одесских библиотеках состоится ряд событий по этому поводу. Любителей музыки приглашаем обратить внимание на целый ряд концертов, которые состоятся в стенах Музыкальной Академии и в лицее Столярского.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Что: Конференция «Фигура Ивана Липы в измерениях эпох»
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 21 февраля, 9:00
Что: К 160-летию Ивана Липы
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 21 февраля, 15:00
Что: Концерт струнного квартета
Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 февраля, 11:00
Что: Встреча «Никуда вы сегодня не летите!» или наиболее распространенные ошибки путников»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 22 февраля, 12:00
Что: Открытие выставки Елены Мондер «Прогулки по Одессе» & «Военный Арт-Дневник»
Где: Соборная площадь, 2, галерея Диалоги
Когда: 22 февраля, 14:00
Что: Презентация пластинки Виктории Витренко LIMBO
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 22 февраля, 16:00
Что: Концерт учащихся
Где: Сабанеев мост, Лицей Столярского, Малый зал
Когда: 22 февраля, 16:00
Что: Презентация книги Под прицелом черной сотни. Покушение на Бориса Гринченко»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 22 февраля, 16:00
Что: Концерт «В диалоге по фортепиано»
Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 февраля, 17:00
Что: Мастер класс по изготовлению народной куклы
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская библиотека
Когда: 23 февраля, 12:00
Регистрация по телефону: 0632615939
Что: Выставка графики Дениса Недолуженко «Моторолаʼ1917»
Где: Церковная, 19
Когда: 23 февраля, 14:00
Что: Музыка французского модерна
Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 23 февраля, 16:00
Что: Обсуждение романа японской писательницы Ито Огавы Канцтовары «Цубаки»
Где: Артура Савельева (Черняховского), 16, Кофейня Break
Когда: 23 февраля, 16:00
Что: Выставка «Просвіта 2.0»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 23 февраля, 16:00
Что: Тренинг «Как разговаривать с ветераном»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 24 февраля, 12:00
Что: Выставка Бориса Бухмана «Рожденные на Победу»
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 24 февраля, 15:00
Что: Благотворительный концерт-сбор на реабилитационный центр для ветеранов
Где: Европейская 33-1, Римо-католический собор
Когда: 23 февраля, 16:00