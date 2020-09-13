Добро пожаловать на ужин: в Украинском театре премьерой встретили новый театральный сезон

Возле входа нарядная публика с цветами. В фойе играет оркестр театра под управлением Игоря Знатокова. Вроде все как всегда, но люди в масках, температурный скрининг и шахматная рассадка с перевязанными ленточками сидениями в зале напоминают нам о том, в какое время мы все живем.

Приглашение на ужин

Свой очередной сезон театр начал с премьеры, которую ждали очень долго, почти пол года. Дело в том, что “Ужин в Санлисе” ставили к закрытию сезона. И все было готово, но тут грянул карантин, после которого коллектив ушел в отпуск. Конец сезона является временем обновления для любого театра. В нашем Украинском театре в это время также произошли изменения актерского состава. Таким образом, киевскому режиссеру-постановщику Ирине Зильберман пришлось вводить в спектакль новичков – благо, летом было проведено конкурсное прослушивание в результате которого театр пополнился десятью новыми актерами (ребят, кстати, ждал немаленький конкурс – их отобрали из тридцати трех претендентов). Кроме того, незадолго до премьеры, актер, занятый в главной роли сломал руку и буквально за неделю на роль Жоржа пришлось вводить Игоря Волосовского. Это его дебютная роль в украинском, впрочем, как и у исполнительницы главной женской роли Изабеллы Алены Коновальчук.

Помимо молодых, в спектакле задействован целый ансамбль опытны и любимых актеров – Нинель Наточая, Елена Головина, Ирина Охотниченко, Игорь Геращенко, Ирина Черкасская, Сергей Ярый Булка.

“В театре ждут зрителя, который хочет увидеть что-то красивое. Вокруг так много проблем, много грустных новостей, а к нам, в том числе, идут и отдохнуть, получить позитивные эмоции. Мы хотели сделать все максимально эстетично: красивые актеры, красивые костюмы, стильная хореография, живая музыка. Кстати, там звучит вальс, который был изначально прописан у Ануя. Мы не могли найти его ноты и пришлось подключить всех, кого только можно и мы нашли эти ноты и актриса Елена Головина играет эти самые аккорды”– рассказывает Светлана Бондар, руководитель литературной частью театра. Кстати, Светлана была и автором перевода на украинский язык. Оказалось, что эту пьесу раньше никогда не ставили на украинском языке. Более того, пьесы Ануя не часто ставят в Украине, несмотря на то, что Жан Ануй является признанным классиком французской и европейской драматургии. Он писал в 20-50 годы прошлого века и стал одним из основоположников интеллектуальной драмы . Его пьесы, несмотря на кажущуюся лёгкость многогранны, в них – отражение времени, критика и сатира. И хотя написаны они были порядка ста лет назад, не думайте, что они старомодны – понятия чести, достоинства, любви и дружбы еще никто не отменял.

Новый режиссер, премьеры и юбилей. Что ждет театр в новом сезоне

Строить какие то планы на целый сезон в нынешних условиях – дело неблагодарное. Но тем не менее без них нельзя. Пока точно известно, что 2 октября одесситов ждет премьера спектакля “Собачье сердце” в постановке киевского режиссёра Максима Голенко. Эта премьера также должна была закрывать предыдущий, 95-й сезон. Но, наверное, выход такого спектакля накануне выборов – весьма удачное совпадение.

Театром запланирован выпуск и других спектаклей, премьеры которых, должны были состояться еще весной. Речь идет о моноспектаклях по пьесам украинского драматурга Александра Ирванца “Recording” и “Она”. Также поступило предложение от молодого режиссера Дмитрия Дымкова о постановки пьесы “Эмигранты” Мрожека на камерной “Сцене 38”.

Кроме того, театр находится в ожидании нового главного режиссера, на смену Ивану Урывскому, который решил продолжить свою творческую деятельность в столице. Кто будет новым главрежом – пока неизвестно. Известно только, что по условиям конкурса, это может быть режиссер, который поставил не менее двух спектаклей в театре. В принципе таких претендентов не так уж много.

7 ноября театру исполняется 95 лет. И, конечно, к такой дате готовились давно. Однако, из за сложившейся ситуации все торжественные мероприятия будут перенесены. “ На юбилей мы хотели пригласить не только наших друзей, но и друзей из разных городов и даже стран. Поэтому пока мы решили перенести празднования на 7 апреля, рассказала директор театра Юлия Пивоварова. – Новая дата – день рождения Василия Василько, театрального мастера, имя которого носит наш театр. Нам кажется, это будет логичным. Все-таки безопасность наших зрителей стоит на первом месте”.

Фото предоставлены Одесским украинским академическим музыкально-драматическом театром. Автор Иван Страхов