Итак, в пятницу у вас будет уникальная возможность заглянуть за кулисы балетной труппы одесского оперного театра и лично посетить мастер класс от лучших танцовщиков города. Далее вы можете продолжить вечер в классическом стиле и пойти на концерт камерного оркестра Black Sea Orchestra. Но в этот вечер состоится еще одно незаурядное событие — премьера шоу Георгия Делиева, которое он поставил в Париже.

В воскресенье предлагаем вам сходить на архитектурную прогулку и лично познакомиться с рукотворными жемчужинами города. Дмитрий Шаматажи, автор проекта лично покажет и расскажет о шедеврах, которые создавали Боффо, Бернардацци, Фраполли, Торричелли и другие архитекторы.

После дневной прогулки и обеда вас ждут в Одесской Филармонии, где состоится интерактивное шоу Шпион, которое впервые приехало в наш город.

21 февраля, 13:30. Открытый день балета в Одесской опере

Открытый день балета в Одесской опере проходит не впервые. Но каждый раз это новая программа и ожидания. Целью проекта является приближение зрителя к процессу создания спектакля, художественного действа, сценического образа. В программе — экскурсия по уникальным локациям театра; посещение урока классического танца для артистов балета театра; мастер-класс по азам хореографического мастерства; общение с мастерами балета, посещение сценической репетиции репертуарного спектакля; фотосессия с артистами.

Вы можете стать как зрителями проведения мастер-класса, так и его непосредственными участниками.

Для этого необходимо иметь мягкую обувь и удобную одежду, не стесняющую движений. Вам будет предоставлена возможность переодеться!

21 февраля, 18:00. Премьера. One Fool Show. Театр Маски

«One Fool Show» переводится как „Театр одного дурака“. Хотя в спектакле, кроме самого Георгия Делиева, участвует и его дочь — Яна Делиева, поэтому, их все-таки двое. Это новый премьерный спектакль в жанре физического театра, созданный во Франции в 2024 году и очень пришелся по вкусу парижанам. Что и неудивительно, ведь жанр пантомимы родился именно во Франции, а Делиев — непревзойденный мастер этого искусства, это его фирменный стиль.

One Fool Show наполнен яркими динамичными гэгами, трюками, танцами, пантомимой, музыкальной эксцентрикой, магией и, главное, тем самым юмором ранних «Масок». Когда Георгия Делиева спросили о стиле спектакля, он описал его как сюрреализм, панк и абсурд. Спектакль действительно является одновременно и смешным, и философским. Герой Делиева — снова тот самый бунтарь-дурачок, которого так полюбили фанаты «Маски-шоу». А Яна из девочки озорницы превратилась в роскошную диву, которая постепенно «перетягивает одеяло» на себя.

Итак, One Fool Show — это классическая комедия в стиле «немого Маски-шоу», которая выглядит очень современно и свежо.

21 февраля, 19:00. Концерт «Grande Amore». Культурный центр Унион

Black Sea Orchestra под руководством очаровательной Олеси Пистовой приглашает на атмосферный вечер, где прозвучат музыкальные произведения, которые касаются души. Этот концерт — путешествие в мир любви через музыку выдающихся композиторов и музыкантов: от магии Астора Пьяццолы до хитов Стинга и Элтона Джона.

Вас ждет музыка, которая касается души: Libertango, Grande amore, Oblivion, Je team, Такая как ты и многие другие. Незабываемая атмосфера старинного зала культурного центра Union — идеальное место для таких эмоциональных вечеров.

23 февраля, 15:00. Архпрогулка «Шедевры». АрхОдесса.

Архитектура разных эпох переплетается, создавая историческую ткань Одессы.

На увлекательной прогулке с проектом «Архитектура Одессы», посвященной шедеврам одесской архитектуры, мы окунемся в историю становления стилей, появления самых выдающихся произведений известных архитекторов.

Во время прогулки вы под новым углом посмотрите на Новую биржу, восхититесь отелем Бристоль и Учетным банком, рассмотрите дворцы Абазы и Маразли.

Увидите дома самых богатых людей своего времени, Городской Сад, Пале-Рояль и Оперный театр, не обойдете стороной Пассаж. Погрузитесь в историю творчества выдающихся одесских архитекторов: от Боффо, Фраполи и Торичелли до Влодека, Рейнгерца и Мазирова. Часть средств с прогулки пойдет на поддержку реставрационной мастерской «Тысячи дверей».

23 февраля, 19:00. Шоу «Шпион». Одесская Филармония.

Шоу «ШПИОН» впервые отправилось в тур по городам Украины и добралось до Одессы. Поэтому вас ждет невероятный вечер полных интриг и расследований.

Не упустите возможность провести замечательный вечер в компании резидентов Stadium Family: Ивана Кухарчука, Анастасии Ткаченко, Фимы Константиновского, Сергея Середы, Кирилла Ганина и Андрея Рыбака.

К постоянным участникам шоу «Шпион» также присоединятся звездные гости, а, возможно, даже вы сможете стать полноценным участником игры и окунуться в шпионский мир интриг и загадок.

















