Одесский оперный театр приглашает на «Зимний променад»

Выход из локдауна в Одесском национальном академическом театре оперы и балета решили отметить фестивалем «Зимний променад». Фестиваль, который пройдет уже во второй раз, стартует в эту субботу, 30 января.

«Мы работали все это время. Шли репетиции и подготовка к новым проектам. В это непростое время, мне кажется, именно театр может стать тем «лечебным учреждением», который сможет как-то гармонизировать наши чувства и привести в порядок душу и тело», – говорит генеральный директор театра оперы и балета Надежда Бабич.

Коллектив театра подготовил шесть уникальных событий – три из которых – премьеры. Откроется фестиваль показом оперы «La Traviata». Напомним, что эта постановка стала лучшей в номинации «Оперный спектакль» всеукраинской театральной премии GRA 2019. Затем можно будет посмотреть совершенно новый балет «Щелкунчик», премьера которого состоялась совсем недавно – в декабре прошлого года и полюбившийся многим балет «Маскарад» для которого в свое время было закуплено уникальное сценическое зеркало. И если вы не успели посмотреть этот великолепный спектакль на музыку Арама Хачатуряна, то сейчас самое время это сделать.

«Этот фестиваль создан, в первую очередь, для одесситов. Летом и в курортный сезон у нас всегда много гостей, это тоже приятно. Но делать события, которые потом по косточкам разберут одесситы, для театральных ценителей нашего города – это другое, и именно такой фестиваль мы хотели создать», – рассказал автор и музыкальный руководитель фестиваля, Вячеслав Чернухо-Волич.

Премьеры – это всегда волнительно и интересно. И их будет сразу три: концертная программа «Хоровой вернисаж», премьера оперы в концертной версии «Искатели Жемчуга» Жоржа Бизе. 14 февраля всех влюбленных ждет сюрприз – концерт «Romeo and Juliet. Вечная история любви», в котором будут собраны фрагменты из опер и балетов «Ромео и Джульетта» в исполнении солистов театра.

«Наш театр красив снаружи и надо сделать его не менее красивым на сцене. На прошлом фестивале все события были объединены единым сценическим решением. В этом году мы поступили так же. Мы стараемся удивлять, быть в тренде, показывать что-то новое. В этот раз будет уникальное новое решение. Я не устаю повторять, что в визуальном плане наш театр делает самые красивые концерты», – убежден режиссер фестиваля Павел Кошка.

В театре уверены, что фестиваль станет настоящим подарком для всех. И для артистов, которые соскучились за энергетикой зала, и для зрителей, которые были лишены долгое время живого исполнения, которое не заменит ни один онлайн. Что ж, пора нам в оперу скорей!

Программа фестиваля «Зимний променад в Одесской опере – 2022»:

30 января – опера «La Traviata», Джузеппе Верди;

31 января – балет «Щелкунчик», Петр Чайковский;

5 февраля – балет «Маскарад», Арам Хачатурян;

6 февраля – концертная программа «Хоровой вернисаж»;

14 февраля – концерт «Romeo and Juliet»;

28 февраля – опера «Искатели Жемчуга», Жорж Бизе.

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