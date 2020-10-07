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Одесский «Театр на Чайной» покажет премьеру о любви (фото)

Одесский «Театр на Чайной» покажет премьеру о любви (фото)

Не в каждом одесском театре в этом сезоне смогут похвастаться премьерами. Культура первой попала под пандеймийно-карантинный удар. Поэтому вдвойне отрадно, что в “Театре на Чайной” – одном из немногих одесских негосударственных театров – премьера “Я люблю тебя”.

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О любви написаны миллионы песен, сотни тысяч произведений, поставлены тысячи спектаклей и все равно эта тема никогда не перестанет быть интересной ни для режиссеров, ни для зрителей. Новый спектакль театра не совсем обычный. Он поставлен в документальном жанре вербатим – не самом популярном в наших театрах. Суть его в том, что артист сам должен взять интервью у своего героя, обработать его и воспроизвести на сцене уже в образе персонажа. Но молодой режиссер из Херсона Евгений Резниченко пошел еще дальше – актеры рассказали свои собственные истории.

Эти рассказы не были потом переписаны в классические литературные тексты. Именно поэтому зрители услышат не заученные монологи, а истории, рассказанные сердцем – иногда слишком эмоциональные и даже со словами-паразитами, иногда сбивчивые, но очень трепетные и нежные.

Чтобы подкрепить это общее ощущение чистоты, идущее со сцены, режиссер одел своих героев в белые рубашки и платья. Но даже без этих акцентов зритель каким-то образом погружается в облако собственных переживаний. В голове проносятся собственные истории о первом поцелуе, о прогулках до ночи, о переписках всю ночь и проспанных первых парах? А может, это были бы истории о разочаровании и боли? У каждого свои истории, и не обязательно они касаются любовных переживаний мужчины и женщины, в спектакле вы услышите и про любовь ребенка к своему отцу, и про материнскую любовь.

В спектакле задействованы актеры театра и молодые студийцы, для которых это первый выход на большую сцену. Ребята отлично справились с поставленной задачей, кроме того, оказалось, что практически все они поют и хорошо владеют музыкальными инструментами, чем и воспользовался режиссер, включив в спектакль песни в исполнении актеров.

Премьерные показы пройдут в Театре на Чайной 7 и 8 октября. Пожелаем ребятам удачи и любви.

Фото автора

“Театр на Чайной” основали в Одессе 6 апреля 2010 года выпускники Одесского театрального лицея по инициативе Александра Онищенко, который является директором и художественным руководителем театральной лаборатории.

На IX фестивале негосударственных театров “Курбалесия 2011” в Харькове “Театр на Чайной” получил приз “За лучший актерский ансамбль и высокую актерскую культуру в спектакле”.

Семь с половиной лет с начала своей деятельности “Театр на Чайной” находился в здании старой чаеразвесочной фабрики на улице Карантинной. В ноябре 2017 года театр переехал в помещение, во Дворце студентов на улице Маразлиевской.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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