В среду, в библиотеке Грушевского мы вспомним годовщину аннексии Крыма. Также, в эти дни мы будем чтить память Леси Украинки и вспомним о дне рождения нашего ботанического сада. Джазовая академия приглашает прикоснуться к одной из граней джазовой музыки и послушать концерт альтернативного джаза.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Что: Почтим Лесю: одесская громада инициирует памятник
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 25 февраля, 15:00
Что: «Век не памяти»: как потерянные и уничтоженные совком сокровища, родословные и воспоминания травмировали нас
Где: Европейская, 2, книжный магазин-кафе Старого Льва
Когда: 25 февраля, 18:30
Что: День сопротивления русской оккупации Крыма: 11 лет подряд
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 26 февраля, 13:00
Что: Лекция Владимира Немерцалова «Цветы памяти, плоды опыта»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 26 февраля, 15:00
Что: Джазовая академия. Концерт экспериментального джаза
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 февраля, 18:00
Что: Пиренейский полуостров – загадочный край
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 27 февраля, 16:00
Что: 205 лет оазиса в степи
Где: Нежинская, 65, Музей истории евреев
Когда: 27 февраля, 18:00