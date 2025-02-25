В среду, в библиотеке Грушевского мы вспомним годовщину аннексии Крыма. Также, в эти дни мы будем чтить память Леси Украинки и вспомним о дне рождения нашего ботанического сада. Джазовая академия приглашает прикоснуться к одной из граней джазовой музыки и послушать концерт альтернативного джаза.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: Почтим Лесю: одесская громада инициирует памятник

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 25 февраля, 15:00



Что: «Век не памяти»: как потерянные и уничтоженные совком сокровища, родословные и воспоминания травмировали нас

Где: Европейская, 2, книжный магазин-кафе Старого Льва

Когда: 25 февраля, 18:30

Что: День сопротивления русской оккупации Крыма: 11 лет подряд

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 26 февраля, 13:00



Что: Лекция Владимира Немерцалова «Цветы памяти, плоды опыта»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 26 февраля, 15:00

Что: Джазовая академия. Концерт экспериментального джаза

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 февраля, 18:00

Что: Пиренейский полуостров – загадочный край

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 27 февраля, 16:00

Что: 205 лет оазиса в степи

Где: Нежинская, 65, Музей истории евреев

Когда: 27 февраля, 18:00