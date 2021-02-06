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Библиотечная сваха и поэтика любви: одесситов приглашают на Библионочь

Библиотечная сваха и поэтика любви: одесситов приглашают на Библионочь

14 февраля по случаю Дня влюбленных и Международного дня дарения книг в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) состоится яркая и романтичная Большая одесская библионочь.

Как сообщают в ОННБ, в этот день с 17:00 до 22:00, в стенах старейшей в Украине библиотеки на улице Пастера, 13 одесситов ожидает невероятно разнообразная программа: это и встреча с библиотечной свахой и литературной музой, и литературно-музыкальный марафон на разных языках мира «Поэтика любви», и селфи-квест «I love…».

Одесситы могут стать участниками салона поэтического буриме «Моя история любви», а также запечатлеть себя и друзей в фотозоне «Женитьба в библиотеке».

В программе – «Библиомантия или Гадание на любовь от книжных волшебниц Одесской областной библиотеки для юношества имени В.В. Маяковского», литературная викторина, мастер-классы от звездных мастеров Одесского областного центра украинской культуры, показ мод и многое другое.

Гостей Библионочи ждет лотерея с креативными подарками и возможность присоединиться к благотворительной акции «Подари библиотеке книгу».

Вход свободный – free donation в поддержку социального проекта «Litera» – летнего читального зала для одесситов и гостей города.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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