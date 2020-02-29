Комедия о сложном. В Украинском театре поставили спектакль о вдовах

Такое впечатление, что одесские театры в последние дни зимы решили устроить флешмоб премьер. Мы уже писали о новых постановках в Оперном театре и ТЮЗе, а 28 февраля в Украинском академическом музыкально-драматическом театре прошла премьера спектакля “Club одиноких сердец”.

Американского драматурга Айвона Менчелла поставила украинский режиссер Татьяна Аркушенко. Айвон известен нашей публике прежде всего как автор комедийного сериала “Моя прекрасная няня”, римейк которого шел по телевидению с большим успехом.

В нашем случае режиссер решила не адаптировать первоначальную версию пьесы “Кладбищенский клуб” под украинский контекст, разве что изменила название. Главных героинь зовут Эстер, Дорис и Люсиль и живут они не в нашей стране, а в Нью Йорке. Возможно, кто-то скажет: какой смысл смотреть, на то, как живут там, нам бы их проблемы. Однако, наверное, вот именно так, наблюдая со стороны, понимаешь, что нет разницы, где живут люди, если любят, страдают и надеются они одинаково.

В спектакле задействованы примы Украинского театра: народная артистка Украины Ольга Равицкая, заслуженные артистки Галина Кобзарь – Слободюк, Татьяна Глущенко, Ирина Охотниченко. Роль Сэма в день премьеры исполнил артист Сергей Ярый (в другие дни в этой роли можно будет увидеть заслуженного артиста Украины Павла Шмарева).

Татьяна Аркушенко уже ставила эту пьесу во Львове в 2019 году. Но говорит, что как раз прелесть материала в том, что с другими актерами, на другой площадке спектакль выходит совершенно другой – пьеса дает возможность раскрыть не одну актрису, мы увидим сразу три совершенно разных характера.

“Я два года искала режиссера, который может поставить именно этот спектакль, – говорит Юлия Пивоварова, художественный руководитель театра. – И как раз летом наша Ольга Равицкая рассказала, что знакома с Татьяной Аркушенко. Мы поговорили и предложили ей поработать с нами, и она согласилась”.

“Club одиноких сердец” однозначно из тех спектаклей, на которые приходят посмеяться, отдохнуть, насладиться шутками, вспомнить молодость под музыку и танцы 70-х, которые, казалось, были только вчера.

Но в тоже время и тема, которая поднимается в спектакле, все чаще и чаще звучит в нашем обществе: как и чем живут те, кто уже прожил большую часть жизни? Что им остается? Ходить на могилы к своим мужьям и женам? Или они все-таки имеют право на знакомства, пусть даже и на кладбище, на новые чувства, на любовь, на право не быть одинокими и не ощущать себя при этом изменниками или смешными.

Следующий премьерный показ состоится 5 марта. Стоимость билетов от 40 грн.

Фото: Иван Страхов

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