Погода в Одессе 12 февраля: снег и метель

Завтра, в пятницу, 12 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. Сильный снег, метель, гололедица. В первой половине ночи гололед, налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный 19-24 м/с.
Температура воздуха ночью и днем составит от 5 до 7°С мороза.
По Одесской области облачно. Ночью и утром местами сильный снег. Сильная метель, гололедица. В первой половине ночи гололед, налипание мокрого снега.
Ветер северо-западный 19-24 м/с.
Температура ночью и днем 5-10°С мороза.
На автодорогах области видимость во время осадков 200-500 м, снежные заносы, гололедица.
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Фото Марии Котовой