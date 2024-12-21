Нужен ли памяник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть (видео)

Несмотря на то, что известная украинская поэтесса Леся Украинка неоднократно посещала Одессу и даже написала здесь рассказ «Над морем» и цикл стихотворений «Путешествие к морю», в нашем городе до сих пор нет ее памятника. «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли городу этот памятник.
Несмотря на то, что решение об установлении монумента в честь Леси Украинки комиссия по культуре, туризму и международным отношениям одобрила еще весной, в горсовете все еще не могут определиться с его местоположением. В частности, предлагались парк Космонавтов, проспект Героев (бывший Александровский) и Парк Шевченко.
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Журналистка «Одесской жизни» спросила у одесситов:
- Нужен ли в Одессе памятник Леси Украинки?
- Если да, то где его лучше установить?
- Что вы знаете о писательнице Лесе Украинке?
- Вместо какого памятника поставить памятник Леси Украинки?
Их ответы – в нашем новом видео, опубликованном на YouTube-канале «Одесская жизнь».
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