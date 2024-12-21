Нужен ли памяник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть (видео)

Несмотря на то, что решение об установлении монумента в честь Леси Украинки комиссия по культуре, туризму и международным отношениям одобрила еще весной, в горсовете все еще не могут определиться с его местоположением. В частности, предлагались парк Космонавтов, проспект Героев (бывший Александровский) и Парк Шевченко.

Журналистка «Одесской жизни» спросила у одесситов:

Нужен ли в Одессе памятник Леси Украинки?

Если да, то где его лучше установить?

Что вы знаете о писательнице Лесе Украинке?

Вместо какого памятника поставить памятник Леси Украинки?

Их ответы – в нашем новом видео, опубликованном на YouTube-канале «Одесская жизнь».

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