В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал об одесских районах. Вы узнаете множество интересных историй, среди которых:

Какой одесский район родился из моря как Афродита?

Где в Одессе столица мирового бейсбола?

Почему Молдованка стала Молдованкой?

Как в Одессе появился свой Сахалинчик?

Что такое Фонтан, а что такое — не фонтан?

Как появились Пересыпь и Бугаевка

Возьмем, например, Пересыпь — один из старейших районов города, родившийся, как Афродита, из морской пены. Он появился на песочной косе между морем и лиманами, где когда-то были первые казацкие поселения. Интересно, что до 70-х годов прошлого века здесь были огромные песчаные пляжи, пока советская власть не решила построить промзону.

А вот Бугаевка получила свое название от хутора, где выращивали породистых волов — бугаев для чумацких походов за солью. Со временем район стал известен совсем другим — здесь селились самые бедные одесситы, часто с криминальным прошлым. Существует даже шуточный анекдот о «столице мирового бейсбола», который вы обязательно должны услышать в полном видео.

А знаете ли вы, что одесский «Сахалинчик» имеет не абы какую связь с местом на севере Советского Союза, куда отправляли заключенных и каторжан? Какая между ними связь, смотрите в нашем видео.

История Люстдорфа и Молдаванки

Не менее интересна история Люстдорфа — «счастливой деревни» немецких переселенцев, которые принесли на одесские земли высокую культуру виноделия. А знаете, почему одесский «знак качества» звучит как «фонтан» или «не фонтан»? Это связано с историей водоснабжения города и тремя источниками — Малым, Средним и Большим фонтанами.

И конечно же, легендарная Молдаванка — район, ставший символом настоящего одесского духа. Здесь переплелись традиции украинцев, поляков, молдаван и евреев. Они создали неповторимый колорит, сохранившийся и по сей день.

Одесса — это город, где каждый район имеет свою душу, свой характер и свою легенду. И именно это многообразие создает тот самый одесский дух, который не спутаешь ни с чем другим. Об очень интересной истории одесских районов, смотрите в полном выпуске на нашем канале.

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