Список полезных ископаемых Одесчины достаточно внушительный: нефть, газ и золото, глина, ракушечник и даже соль. Только в море возле острова Змеиный можно добыть около 20 миллиардов кубометров газа. Разработка месторождений может быть очень перспективной, но для этого нужны инвестиции. Однако добыча природных ресурсов всегда имеет последствия для окружающей среды.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

— Любая разработка ископаемых так или иначе сказывается на экологии. Должно быть мнение эксперта по этому поводу. Я думаю, что скажется безусловно. Но опять же, в ситуации, в которой мы находимся, это определенная все же безысходность. К сожалению, мы будем идти на те условия, которые по меньшей мере приемлемы для нас, для того, чтобы остановить российского агрессора. Есть несколько вариантов, но все они предусматривают различные уступки. И то, что предлагает Трамп, в принципе оно приемлемо, — говорит политолог.

Перспективы для Одесской области очень неплохие, считает Михаил Шабанов. Главное, чтобы их можно было реализовать.

— Инвестиции могут вкладываться также в другие сферы. Тот же туризм, который в принципе интересен для европейских партнеров, сейчас он, возможно, не является таким прибыльным. Не оценивается в 500 млрд долларов за эту сделку, как определил Трамп. Но в этом смысле туризм в Одесском регионе является разным и перспективным для европейцев, — отметил политолог.

Однако важно сохранить баланс между интересами международных партнеров и развитием отечественного бизнеса.

— Любые инвестиции — американские, европейские, азиатские — способствуют экономике. Чем их больше, тем лучше. На самом деле здесь важно сохранить баланс между возможностями наших партнеров и возможностью для наших отечественных, — говорит Михаил Шабанов.

Как заявил на днях президент Владимир Зеленский, Украина готова обсуждать различные варианты «сделки» с США по доступу к добыче ценных минералов на своей территории, которой заинтересовался глава Белого Дома Дональд Трамп, и ключевой принцип заключается лишь в том, чтобы это был взаимовыгодный формат.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций.