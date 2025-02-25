Выставка отличается от первых двух, хотя сам фотомастер Борис Бухман признается, что, «кажется, мы до сих пор живем в том 24 февраля 2022 года».

На этот раз – это портреты. Это глаза тех, кто защищает нашу землю, помогает защитникам.

– От солдата к генералу, от пожилого человека до почти мальчика, от мужчины к женщине или молодой девушке… Выставку посетили и герои, которые запечатлены на моих работах, – рассказывает Борис Бухман.

Подхожу к мастеру. Спрашиваю, что он сам чувствует, глядя на собственные фотографии, когда скорбная дата – три года полномасштабного вторжения – как будто и в голове не укладывается.

– Что чувствую?.. Пожалуй, из всех эмоций – это боль. Долгая, иногда невыносимая. А вот тревоги почти и нет. Есть просто боли от разрушения. Есть боль за наших погибших. О привычке сказать не могу, хотя, кажется, за эти три года мы все действительно привыкли ко всему этому – разрушениям, горю… Поэтому и выставка составлена из портретов. Пусть люди смотрят в их глаза. Это, пожалуй, самое главное…

Как рассказывает Борис Бухман, география фотографий – почти вся Украина, которую во время войны он объездил с волонтерскими группами, военными. А еще добавляет:

– Вот только не спрашивайте меня, о чем я мечтаю. Сами знаете. Одна у нас мечта – одна на всех!

…Надо сюда прийти и увидеть эти портреты. Посмотреть в лица героев фотографий – на поле и в госпитале, в радости и печали. И – главное – с надеждой. Ведь действительно, в тех глазах – прежде всего, та же единственная мечта. Одна на всех!..

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