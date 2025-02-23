Леон Баринштейн выделил 4 группы крови и создал аппарат для ее переливания

Итак, Леон Абрамович Баринштейн (1888-1949) – хирург, гемотрансфузиолог. Не знаете, что это за слово? И я тоже, гуглить пришлось. Да, время сейчас такое: спроси насчет трансвестита – все ответят, а вот трансфузиолог… Так вот, гемотрансфузиолог – это специалист по переливанию крови. Да, он в этом деле был крупным специалистом, даже пионерным в некоторых аспектах.

Окончил Одесский университет (тогда – Новороссийский), в 1928 году стал доктором медицины. С 1920-го по 1941-й трудился в Одесском мединституте, был завкафедрой лечебного факультета. Изучал «поведение» крови в различных ситуациях, разрабатывал методику определения групп крови, независимо от других ученых в 1922 году выделил 4 группы крови.

Выступил со знаковым докладом в 1923 году на 1-м съезде хирургов Одесской губернии, а на 2-м продемонстрировал сконструированный вместе с Евгением Крамаренко портативный аппарат для гемотрансфузии. С большим интересом коллеги выслушали его доклад в 1930 году на 4-м всеукраинском съезде хирургов в Харькове: это было глубокое научное обоснование клинического применения переливания крови. Также Леон Баринштейн разработал критерии сохранения консервированной крови.

Евгений Крамаренко впервые провел переливание крови в Одессе

Вышеупомянутый Евгений Юрьевич Крамаренко (1879-1957) – профессор-хирург, как сказано выше сотрудничал в Одесском университете с Баринштейном по теме крови. До 1911 года трудился земским врачом, в годы Первой мировой войны был госпитальным хирургом. В 1922 году на базе хирургической клиники медицинского факультета провел первое успешное переливание крови в Одессе. Он автор более 160 научных трудов по тематике борьбы с раком.

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