Ключевые моменты:
- Плановое отключение газа в Одессе 2 марта с 10:00 до 17:30 из-за ремонта на газопроводе.
- Адреса, которые останутся без газа.
Газа не будет с 10.00 до 17.30
Одесское управление газового хозяйства сообщает об отсутствии поставок газа 2 марта. Все из-за ремонтных работ на газопроводе.
Следует отметить, что работы будут продолжаться с 10:00 до 17:30. Без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:
- ул. 4-я Садовая, д. 11-25, 14-32;
- ул. 5-я Садовая, 4;
- ул. 6-я Садовая, дом. 25-59;
- ул. Большая Садовая, дом. 43, 38.
Напомним, за сутки возобновлено электроснабжение в 36,9 тыс. домов. Работы проведены в 223 населенных пунктах Одесской области. Восстановление продолжается до полного подключения всех потребителей.
