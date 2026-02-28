Ключевые моменты:

Плановое отключение газа в Одессе 2 марта с 10:00 до 17:30 из-за ремонта на газопроводе.

Адреса, которые останутся без газа.

Газа не будет с 10.00 до 17.30

Одесское управление газового хозяйства сообщает об отсутствии поставок газа 2 марта. Все из-за ремонтных работ на газопроводе.

Следует отметить, что работы будут продолжаться с 10:00 до 17:30. Без газоснабжения останутся потребители по следующим адресам:

ул. 4-я Садовая, д. 11-25, 14-32;

ул. 5-я Садовая, 4;

ул. 6-я Садовая, дом. 25-59;

ул. Большая Садовая, дом. 43, 38.

Напомним, за сутки возобновлено электроснабжение в 36,9 тыс. домов. Работы проведены в 223 населенных пунктах Одесской области. Восстановление продолжается до полного подключения всех потребителей.

