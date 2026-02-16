Ключевые моменты:

С 1 января 2026 года в Одессе повысили тарифы на содержание домов — в среднем до 40%

Решения о стоимости услуг принимаются отдельно по каждому дому

Депутат горсовета заявляет: без общих собраний жильцов повышение может быть нарушением

Одесситы имеют право требовать смету и обращаться на горячую линию 15-35

Редакция «Одесской жизни» проанализировала новые платежки одесситов за СДПТ, полученные с 1 января 2026 года, сравнила их с прежними тарифами и получила официальные комментарии от представителей городского совета и управляющих компаний.

В материале использованы прямые цитаты секретаря депутатской комиссии по ЖКХ Алексея Асауленко и директора управляющей компании «Управдом-1» Николая Шатковского. Также учтены обращения читателей, предоставивших копии платежек с новыми суммами.

Повышение тарифов прошло без объявления

Вопрос повышения тарифов сегодня стал одним из самых болезненных для жителей многоквартирных домов. При этом сказать точно, насколько именно выросли тарифы, сложно. На этот раз решение принимается отдельно по каждому дому — в зависимости от расходов на его содержание.

Как рассказала нам одесситка Татьяна, проживающая в центре города в квартире площадью 80 квадратных метров, до нового года тариф СДПТ у нее составлял 667 грн, а с первого января вырос до 955. Рост стоимости услуг составил 42%.

Депутат городского совета, секретарь депутатской комиссии по ЖКХ Алексей Асауленко объясняет, что ключевая причина — общее подорожание всех составляющих стоимости обслуживания:

— Мы все понимаем, что дорожает все: уборка, обслуживание, оборудование для ремонта и содержания. Именно поэтому ОСМД и ЖКС вынуждены повышать тарифы.

Он приводит пример процедуры увеличения стоимости СДПТ. По словам депутата, чаще всего в договоре прописано, что при необходимости можно поднять стоимость на 10% без проведения собрания жильцов.

Действительно, 10% — не такая большая сумма. Однако цифры, которые одесситы увидели в платежках за январь 2026 года, значительно выше.

— Поэтому для такого повышения тарифов необходимо было проводить общие собрания. Насколько мне известно, большинство ЖКС такие собрания проводили, — рассказал депутат. — Для этого необходимо предоставить жильцам смету, где видно, что стало причиной повышения тарифа, какие работы выполняются и в каком объеме, какие материалы используются.

Асауленко подчеркивает, что люди должны полностью понимать причины повышения стоимости. Без общих собраний такие решения приниматься не могут. Эта процедура обязательна для всех: и для ОСМД, и для ЖКС, и для частных управляющих компаний.

Однако наши читатели и сотрудники, получившие квитанции с новыми тарифами, утверждают — им никто ничего не объяснял. Платежки стали неприятным сюрпризом.

Например, в дореволюционном доме на улице Канатной в центре ЖКС «Портофранковский» повысил тариф почти в полтора раза: с 7,98 грн за кв. м до 11,43 грн.

Каждый дом платит по своему тарифу?

По словам Асауленко, если тариф повысили без проведения собрания, это может быть нарушением:

— Если повышение произошло без таких собраний, можно обращаться на горячую линию или ко мне лично — будем разбираться. В таких случаях необходимо менять руководителя ОСМД. Да, процедура непростая, но это единственный путь привести дом в порядок.

В то же время он отмечает: сам факт повышения во многих случаях экономически неизбежен. Секретарь комиссии подчеркивает, что нельзя сравнивать расходы для разных типов домов.

— Речь не идет о каком-то общем повышении тарифов для всех домов. Сейчас это решения отдельных хозяйств. Проблемы небольших двух- или трехэтажных домов в центре существенно отличаются от расходов высоток на 200–500 квартир. Я не исключаю, что некоторые повышения могут быть необоснованными, но тариф не может оставаться на уровне 3–5 гривен, если мы хотим содержать дом в надлежащем состоянии.

Куда жаловаться одесситам?

Жители имеют право требовать объяснения каждого повышения. Алексей Асауленко советует обязательно подавать обращения в письменной форме, через электронную платформу или по телефону 15-35.

Он прогнозирует, что сложнее всего будет в ОСМД, поскольку они создавались с минимальным внешним вмешательством. Если руководитель недобросовестный, добиться правды будет труднее, но возможно.

— Лучше всего, когда руководитель сам проживает в доме, который обслуживает, и понимает реальные проблемы. Тогда такие дома чаще обслуживаются качественно, и жители понимают, за что платят, — объясняет депутат.

Какой тариф по СДПТ установили ОСМД?

Об экономической стороне говорит и директор управляющей компании «Управдом-1» Николай Шатковский. По его словам, повышение тарифов — это следствие цепного подорожания:

— Насколько мне известно, ЖЭКи подняли тарифы в среднем на 40%. Чем они руководствовались, сказать не могу. Наша компания подняла оплату, потому что наши контрагенты — организация, обслуживающая лифты — повысили тариф для нас. С 1 января выросла минимальная заработная плата, соответственно увеличились налоги, а также подорожала вся линейка хозяйственных товаров.

По его словам, если полтора года назад в тариф закладывали, например, стоимость березовой метлы 15–17 гривен, то сейчас она стоит около 30. Моющие средства и лампочки также подорожали: одна 10-ваттная лампа в начале прошлого года стоила 25 гривен, сейчас — 40.

— Это вынужденное повышение тарифа. Более того, мы подняли оплату на 10–15%, хотя фактически необходимо было минимум 20%. Мы понимаем, что идет военное время, людям тяжело, поэтому ищем золотую середину.

При этом, по его словам, жители должны получать полную информацию:

— Все услуги должны быть указаны в протоколе. Повышение должно быть не просто обоснованным, но и открытым для жителей. Если дом многоквартирный, собрание обязательно — люди должны понять причины и проголосовать.

Он добавляет, что в идеальных экономических условиях тариф был бы еще выше:

— Если бы не война и люди могли оплачивать реальную стоимость услуг и получать эффективное обслуживание, как в странах Европы, тариф должен был бы быть не менее 14–15 гривен. И сейчас речь идет не о капитальном ремонте, а о текущих работах по поддержанию дома в нормальном состоянии — например, для 9–14-этажного дома.

Что важно знать одесситам

Эксперты советуют обращать внимание на три вещи:

проводились ли общие собрания жильцов;

предоставлена ли смета;

есть ли перечень услуг в протоколе.

Если этого нет, жители имеют право требовать разъяснения или обращаться в городские службы контроля.

