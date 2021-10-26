Новости Одессы и Одесской области

Дата начала отопительного сезона и «карантинный» город: главные новости Одессы за 25 октября

Дата начала отопительного сезона и «карантинный» город: главные новости Одессы за 25 октября

Понедельник, 25 октября 2021 года, запомнился «Одесской Жизни» такими событиями в Одессе и области.

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Холода на носу и прогноз погоды в Одессе не неделю особенно актуален

Полиция отчиталась о том, как следит за соблюдением правил карантина: Воскресный «карантинный» рейд: одесская полиция проверила 560 объектов

В Одесской области легковушка сбила насмерть ребенка на велосипеде

Городские власти наконец то точно назвали, когда в Одессе стартует отопительный сезон

Стало известно, что в Одессе хотят запустить вакцинальный автобус

Также одесситам сообщили, что Одессу могут посетить президент и премьер

На ближайшей сессии Одесский горсовет снова рассмотрит вопрос создания парка “Воскресенского”

Наш корреспондент понаблюдала, как соблюдают правила карантина в одесских трамваях и маршрутках: «Имел в виду я вашу маску» — что в одесском краснозонном транспорте?

Обновленный одесский Алексеевский сквер может похвастаться двумя новыми детскими площадками

Суд в Одессе приговорил двух воров к чтению книг

А на знаменитом одесском промрынке сообщили, что на 7 километр с 26 октября будут пропускать по новым правилам

Читайте также главные новости Одессы за 24 октября

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Редакция ПРОФИЛЬ

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