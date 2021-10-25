Новости Одессы и Одесской области

Одессу могут посетить президент и премьер – когда и зачем?

Одессу могут посетить президент и премьер – когда и зачем?

На этой неделе Одессу могут посетить президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет делать в Одессе Зеленский?

Подписаться

По данным источников, визит в Одессу главы государства состоится в пятницу, 29 октября. Предположительно, это будет рабочая поездка. Сообщается, что Зеленский примет участие в церемонии переименования приобретенного Украиной у Великобритании исследовательского ледокола “Джеймс Кларк Росс” и объявит его новое название, а также презентует общественности еще одно научное судно – “Бельгика”, подаренного Украине Бельгией. Оба судна сейчас стоят у причалов одесского морвокзала.

Также сообщается, что после Одессы Зеленский направится в Измаил.

Будут ли во время этой поездки политические или кадровые решения, пока неизвестно. При этом источник сообщает, что мэра Одессы Геннадия Труханова на мероприятие с участием президента не зовут.

Программа визита премьера в Одессу неизвестна

Кроме того, по данным СМИ, завтра, 26 октября, в Одессу наведается с рабочим визитом премьер Денис Шмыгаль.

Программа поездки главы Кабмина в Одессу пока неизвестна. Но не исключено, что Шмыгаль проверит, как Одесская облгосадминистрация и другие органы местной власти соблюдают ограничения “красной” зоны карантина.

Также возможно, что премьер будет предварять намеченный на пятницу визит Зеленского.

Еще новости о визитах высокопостравленных ли в Одессу:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить