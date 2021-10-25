Одессу могут посетить президент и премьер – когда и зачем?

На этой неделе Одессу могут посетить президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет делать в Одессе Зеленский?

По данным источников, визит в Одессу главы государства состоится в пятницу, 29 октября. Предположительно, это будет рабочая поездка. Сообщается, что Зеленский примет участие в церемонии переименования приобретенного Украиной у Великобритании исследовательского ледокола “Джеймс Кларк Росс” и объявит его новое название, а также презентует общественности еще одно научное судно – “Бельгика”, подаренного Украине Бельгией. Оба судна сейчас стоят у причалов одесского морвокзала.

Также сообщается, что после Одессы Зеленский направится в Измаил.

Будут ли во время этой поездки политические или кадровые решения, пока неизвестно. При этом источник сообщает, что мэра Одессы Геннадия Труханова на мероприятие с участием президента не зовут.

Программа визита премьера в Одессу неизвестна

Кроме того, по данным СМИ, завтра, 26 октября, в Одессу наведается с рабочим визитом премьер Денис Шмыгаль.

Программа поездки главы Кабмина в Одессу пока неизвестна. Но не исключено, что Шмыгаль проверит, как Одесская облгосадминистрация и другие органы местной власти соблюдают ограничения “красной” зоны карантина.

Также возможно, что премьер будет предварять намеченный на пятницу визит Зеленского.

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