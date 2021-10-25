«Имел в виду я вашу маску»: что в одесском краснозонном транспорте?

Ощущение дежавю по-прежнему не покидает: мы все это проходили в прошлые локдауны, краснозонные периоды и карантины. И все же имеются свои особенности транспортной одесской красной зоны «образца» октября 2021 года.

Одесситы по-прежнему не «верят» в маски?

Стоим на остановке трамвая 12-го маршрута. Люди на остановках отвыкли кучковаться (уже хорошо), соблюдают дистанцию. Женщина в маске, поглядывая, не показался ли на горизонте трамвайчик по этому поводу утверждает: не кучкуются, мол, не потому, что дистанцию соблюдают, а просто не час пик.

Трамвай подходит. Водитель в маске. Салон вполне свободен. И, как обычно, картина наблюдается такая: чем человек старше, тем скорее вы увидите его в маске.

Остальные — кто как: без маски, в маске, в маске на подбородке.

Едем. Интересуюсь (понимая, что сейчас «нарвусь») у женщины без маски, почему так.

Нарвалась:

— А вам какое дело? Я же не спрашиваю, почему вы в маске… Я вообще в эти маски не верю. Какой от них толк?!

Дальше понеслось:

— Имела в виду я ваши маски. Может, мне в трамвае еще COVID-сертификат показывать?

На «помощь» мне приходит пожилой мужчина:

— Я бы тоже маску не носил. Но требуют же…

Ответ последовал сразу:

— Да кто ее у вас в транспорте требует?!

А ведь в самом деле: никто не требует…

Одесса краснозонная: как было с проездом на городском транспорте год назад?

И это тоже особенность красной зоны-2021. Ровно год назад (вы помните?) целые скандалы были по поводу «посадочных команд». На конечных (и не только) остановках строго следили, чтобы в салон трамвая люди заходили только в масках и занимали только «сидячие» места. В результате выстраивались такие очереди, что становилось даже страшновато.

И снова-таки о ситуации «транспорт и маска», которую я описывала ровно год назад. И было это тоже в трамвае 12 маршрута. Тогда каждая остановка сопровождалась целым «ритуалом»: водитель выходил из кабинки и следил за тем, чтобы все были только в масках и количество пассажиров не превышало количество мест для сидения. И так — на каждой остановке…

Запрет и реальность: проехать в одесском транспорте проще и свободнее

В этом году все проще и «свободнее» (ну за исключением стоимости проезда, конечно).

Из других наблюдений. Водители трамваев и троллейбусах — в масках. Водители маршруток — далеко не всегда, скорее так — редко.

Ситуация с маршрутками вообще супер: с начала красной зоны, то есть, с 18 октября, я только один раз увидела водителя маршрутки в маске. Это произошло сегодня в 168-й маршрутке. В 191-й, на которой я сегодня «покаталась» — как и обычно, то есть, по принципу: хочу — ношу маску, не хочу — не ношу.

Все остальное — как в наших октябрьских краснозонных репортажах этого года — Дежавю по-одесски: наше «краснозонное «открыто-закрыто и Одесский Привоз и рядом: в поисках «краснозонных оттенков».

И да, в этом году мне так и не повезло попасть на какой-нибудь показательный рейд в одесском транспорте…

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала отчеты одесской полиции о том, как охранники правопорядка следят за соблюдением карантинных норм в Одессе:

Также мы рассказывали о ситуации в общественном транспорте Одессы сразу после ее перехода в «красную зону»: Одесса “краснозонная” — после недавних проверок маршрутки снова набиты “под завязку”

Фото Марии Котовой