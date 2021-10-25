В Одессе хотят запустить вакцинальный автобус

На этой неделе в Одессе появится специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян на сегодняшнем заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

По словам главы горздрава, автобус уже предоставил департамент транспорта уже предоставил, и сейчас в мэрии разрабатывают схему его маршрута.

Предполагается, что автобус не будет стоять на одном месте: он будет курсировать в местах массового скопления людей, в частности, возле рынков и торговых центров.

В передвижном пункте вакцинации будет задействована бригада из трех медработников. Они будут вакцинировать всех желающих сделать прививку, но не имеющих возможности выделить для этого время.

Также в мэрии думают над тем, чтобы обустроить подобный передвижной пункт вакцинации в трамвае. Предварительно, он может располагаться на Старосенной площади, где есть место простоя.

По данным горздрава, в настоящее время в Одессе прививку от COVID-19 получили уже 496 тыс. человек. Из них 275 тыс. получили первую дозу вакцины, а 221 тыс. прошли полную вакцинацию.

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Фото: Трасса Е-95