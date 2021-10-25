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В Одессе хотят запустить вакцинальный автобус

В Одессе хотят запустить вакцинальный автобус

На этой неделе в Одессе появится специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

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Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян на сегодняшнем заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

По словам главы горздрава, автобус уже предоставил департамент транспорта уже предоставил, и сейчас в мэрии разрабатывают схему его маршрута.

Предполагается, что автобус не будет стоять на одном месте: он будет курсировать в местах массового скопления людей, в частности, возле рынков и торговых центров.

В передвижном пункте вакцинации будет задействована бригада из трех медработников. Они будут вакцинировать всех желающих сделать прививку, но не имеющих возможности выделить для этого время.

Кстати, напомним: Минздрав не исключает, что в 2022 году украинцев будут вакцинировать повторно

Также в мэрии думают над тем, чтобы обустроить подобный передвижной пункт вакцинации в трамвае. Предварительно, он может располагаться на Старосенной площади, где есть место простоя.

По данным горздрава, в настоящее время в Одессе прививку от COVID-19 получили уже 496 тыс. человек. Из них 275 тыс. получили первую дозу вакцины, а 221 тыс. прошли полную вакцинацию.

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Фото: Трасса Е-95

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Редакция ПРОФИЛЬ

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