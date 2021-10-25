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В Одесской области легковушка сбила насмерть ребенка на велосипеде

В Одесской области легковушка сбила насмерть ребенка на велосипеде

В селе Струмок Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами легкового авто погиб 10-летний ребенок.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия случилась в воскресенье. 24 октября. 37-летний житель Одесского района, будучи за рулем автомобиля Dodge Charger, сбил мальчика, который ехал по дороге на велосипеде. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

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Правоохранители выяснили, что в момент совершения ДТП водитель не был пьян.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего).

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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