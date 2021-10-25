В Одесской области легковушка сбила насмерть ребенка на велосипеде

В селе Струмок Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами легкового авто погиб 10-летний ребенок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия случилась в воскресенье. 24 октября. 37-летний житель Одесского района, будучи за рулем автомобиля Dodge Charger, сбил мальчика, который ехал по дороге на велосипеде. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Правоохранители выяснили, что в момент совершения ДТП водитель не был пьян.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего).

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области