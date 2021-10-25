Прогноз погоды в Одессе не неделю: природа подготовила неприятные моменты

В ближайшую неделю, с 25 по 31 октября Одессу и область ждет похолодание. Ночью возможны заморозки.
Погода в Украине
По информации Гидрометцентра Украины уже с понедельника 25 октября в Украине погодный тон будет задавать арктический циклон.
Следствием этого станут первые морозы. Правда, в основном ночью. В целом средняя дневная температура понизится на 5-7 градусов.
Больше всего похолодание коснется Карпат, там ночью прогнозируют снижение температуры воздуха до -4 С. Также возможно выпадение мокрого снега.
Также следует ожидать ночных заморозком до -3 градусов на севере и востоке Украины.
На Одесскую область влияние циклона повлияет меньше всего, но и здесь среднесуточная температура понизится, а в одну из ночей синоптики прогнозируют минусовую температуру.
В среднем же в Одессе ночная температура воздуха составит +3…+5, +8…+12 градусов днем.
Как прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, сегодня, 25 октября 2021 года, погода
Погода в городе Одесса
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 8-10 °С.
по Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
26-27 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью: 26 октября 0-5 °С тепла, местами до 3 °С мороза,
27 октября 2-7 °С тепла, днем 9-14 °С.
28-29 октября
Без осадков. Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 10-15°С.
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