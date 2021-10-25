На 7 километр с 26 октября будут пропускать по новым правилам

Чтобы попасть на территорию промрынка, надо будет предъявить сертификата о вакцинации или другие документы, предусмотренные карантинным законодательством.

Администрация промрынка 7 километр распространила заявление, что с 26 октября начинают действовать новые правила въезда не территорию торгового предприятия.

В сообщении сказано:

Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С завтрашнего дня — 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил красной зоны, ВЪЕЗД на рынок будет осуществляться только при предъявлении:

сертификата о вакцинации

либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

или экспресс-теста на антиген,

либо справки о выздоровлении от коронавируса.

Таким образом на промрынке привели правила въезда и торговли в соответствие с карантинными постановления правительства, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что сейчас полиция и другие государственные службы проводят регулярные рейды по торговым объектам, контролируют общественный транспорт на предмет соблюдения антикарантинного законодательства.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области