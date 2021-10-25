Суд в Одессе приговорил двух воров к чтению книг: легко ли они отделались?

Малиновский райсуд вынес необычный приговор двум воришкам: три года условно и прочитать четыре книги.

Об этом сказано в опубликованном решении суда.

Необычное наказание одесского суда

Суд был поражен малообразованностью подсудимых, их простыми односложными ответами и бестолковым поведением во время совершения преступления.

Поэтому помимо трех лет условно с испытательным сроком в год, обязал двух подсудимых – молодых людей 19-ти и 23-х лет – прочесть за год четыре книги трех авторов. Это два произведения Марка Твена:

Приключения Тома Сойера;

Приключения Гекельберри Финна.

А также повесть Джека Лондона «Белый Клык» и стих Тараса Шевченко «Минають дні, минають ночі».

Нелепое преступление, на которое преступники взяли документы

Что касается преступления, в совершении которого обвиняли парней, то оно заключалось в попытке обокрасть штрафстоянку автомобилей.

Они проникли на нее в первом месяце 2021 года и попробовали обокрасть две легковушки. Но действовали довольно неуклюже и были замечены охраной. Подсудимые бросились наутек, но в впопыхах обронили рюкзак.

Позже один из них не придумал ничего лучше, как вернуться за рюкзаком на место преступления. Там его и схватили. Вскоре был задержан и его подельник.

В суде посчитали, что хотя подсудимым уже более 18 лет, их уровень развития не выше детского. Это, по мнению судей, подтверждают их примитивный язык, малый словарный запас и безалаберность, с которой они пытались совершить кражу. Как пример – на преступление они взяли с собой удостоверения личности.

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