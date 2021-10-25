Когда в Одессе стартует отопительный сезон?

Отопительный сезон в Одессе начнется, как и планировалось, 1 ноября.

Об этом заявил сегодня, 25 октября, вице-мэр Дмитрий Жеман в ходе заседания оперативного штаба в горсовете.

По словам Жемана, у Одесской ТЭЦ и коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” достаточно газа для запуска всех систем, однако в каком объеме, вице-мэр сказать затруднился.

Между тем, проблемными остаются 9 городских котелен, которые еще не заключили договоры на поставку газа. Но до пятницы, 29 октября, проблему должны решить.

Ранее стало известно, что тепло в домах одесситов появится не раньше ноября. Зато когда его включат, платить за тепло, скорее всего, придется больше.

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