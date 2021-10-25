Когда в Одессе стартует отопительный сезон?

Отопительный сезон в Одессе начнется, как и планировалось, 1 ноября.
Об этом заявил сегодня, 25 октября, вице-мэр Дмитрий Жеман в ходе заседания оперативного штаба в горсовете.
По словам Жемана, у Одесской ТЭЦ и коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” достаточно газа для запуска всех систем, однако в каком объеме, вице-мэр сказать затруднился.
Между тем, проблемными остаются 9 городских котелен, которые еще не заключили договоры на поставку газа. Но до пятницы, 29 октября, проблему должны решить.
Ранее стало известно, что тепло в домах одесситов появится не раньше ноября. Зато когда его включат, платить за тепло, скорее всего, придется больше.
Другие новости об отопительном сезоне в Одессе и Одесской области:
- Одесситов просят заплатить за отопление наперед;
- С отоплением в Одесской области перебоев не будет: ЧС отменяется;
- Власти отчитались о готовности Одессы к отопительному сезону.